В связи с гибелью людей в ДТП в Калининграде перенесены мероприятия чемпионата фейервекров

КАЛИНИНГРАД, 23 сентября. /ТАСС/. Мероприятия мирового чемпионата фейерверков под Калининградом, намеченные на субботу, перенесены на сутки в связи с ДТП с маршрутным автобусом, в результате которого погибли семь человек и еще девять попали в больницы. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков.

"Сегодняшний чемпионат по фейерверкам в связи с трагедией перенесли на завтра (воскресенье). Одновременно коллеги в Государственной телерадиокомпании ("Калининград") проводят марафон по сбору средств в помощь пострадавшим в ДТП", - сказал он.

Лысков добавил, что правительство области со своей стороны окажет всю возможную помощь, в том числе материальную, семьям погибших и пострадавшим в аварии. Соответствующее поручение дано губернатором области Антоном Алихановым. Объемы помощи будут определены ведомствами социального блока облправительства, добавил собеседник.

Пассажирский микроавтобус и внедорожник Mercedes столкнулись в пятницу около 20:30 мск на автотрассе А-229 Калининград - Черняховск - Нестеров у населенного пункта Солдатово. По предварительным данным, водитель внедорожника выехал на встречную полосу. Он помещен в изолятор временного содержания, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц" УК РФ.

Девять пострадавших в ДТП остаются в больницах, двое - в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

По факту происшествия региональным Следственным управление СК начата доследственная проверка. Прокуратура области проводит проверку информации о том, что погибший водитель микроавтобуса занимался частным извозом, не имея лицензии на пассажирские перевозки. Областной прокурор Сергей Хлопушин взял на контроль принятие следственными органами процессуальных решений по факту аварии.