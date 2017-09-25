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В Приморье вспоминают погибшего в Сирии генерала Асапова

Общество
25 сентября, 6:43 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 25, сентября. /ТАСС

Ранее стало известно, что генерал-лейтенант получил смертельное ранение во время обстрела ИГ

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ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября. /ТАСС/. Генерал-лейтенанта Валерия Асапова, погибшего в Сирии, с благодарностью вспоминают в Приморье. Об этом говорится в соболезновании в адрес родных и близких, опубликованном в понедельник на сайте Законодательного собрания Приморского края.

"Приморцы хорошо знают Валерия Григорьевича как командующего 5-й общевойсковой армией Восточного военного округа. Мы всегда получали помощь и поддержку военнослужащих, когда в край приходила беда: наводнения, тайфуны, разрушения коммуникаций. Основной чертой Валерия Григорьевича было мужество. Неслучайно, последней его наградой, к которой он представлен посмертно, стал орден Мужества. Но главной его наградой будет светлая память об этом человеке, которую мы сохраним в своих сердцах", - говорится в документе.

24 сентября Минобороны РФ сообщило, что старший группы российских военных советников Асапов находился на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор. В результате внезапного минометного обстрела террористов "Исламского государства" (организация запрещена в РФ) он получил смертельное ранение. Генерал-лейтенант представлен к высокой государственной награде посмертно.

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