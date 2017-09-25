Токио доволен поездкой на Южные Курилы их бывших японских жителей

ТОКИО, 25 сентября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии считает, что состоявшаяся 23-24 сентября безвизовая поездка на Южные Курилы их бывших жителей и сопровождавших лиц способствовала углублению взаимопонимания между народами двух стран. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы японского МИД.

"Это была специальная поездка для посещения могил предков, - сказала она. - Мы считаем, что ее организация имела важное значение с точки зрения углубления взаимопонимания между народами Японии и России. Поездка стала результатом переговоров лидеров наших стран в декабре прошлого года, а также в апреле и июле нынешнего года".

"Из-за плохой погоды мы не смогли совершить это паломничество за один день, как планировалось, - продолжила представитель внешнеполитического ведомства. - Но если бы использовался не самолет, а судно, как раньше, то только до острова Кунашир путь занял бы три часа, а до острова Итуруп - почти 10 часов. Теперь мы смогли сократить время на путешествие, что снизило физическую нагрузку на бывших жителей островов и открыло перспективы для дальнейших посещений. Это важно: мы хотели бы использовать нынешний опыт для работы над улучшением качества таких поездок".

"Правительство Японии, - отметила собеседница агентства, - намерено и впредь прилагать максимальные усилия к заключению мирного договора с Россией, прислушиваясь к мнению бывших жителей островов".

В субботу утром группа японцев из 68 человек, в которую, в частности, входили бывшие жители Курильских островов и их родственники, вылетела из аэропорта Накасибэцу, расположенного на острове Хоккайдо. Совершив промежуточную остановку на Кунашире и высадив там часть делегации, самолет проследовал на остров Итуруп, но на обратном пути из-за непогоды ему не удалось совершить посадку на Кунашире, чтобы забрать часть делегации, и воздушное судно было вынуждено вернуться в аэропорт Южно-Сахалинска. Таким образом японская делегация, разделенная на две части, провела ночь на территории РФ. В связи с этим возник вопрос о желательности модернизации аэропорта Менделеево, чтобы он мог функционировать в условиях неблагоприятных метеоусловий.

Договоренность о поездке на безвизовой основе была достигнута на встрече премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина, состоявшейся 27 апреля в Москве. В июле в Гамбурге лидеры двух стран договорились организовать рейс в сентябре.