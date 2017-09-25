АТОР: Италия, Греция, Франция и Чехия легче остальных выдают шенгенскую визу россиянам

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Туроператоры назвали Италию, Грецию, Францию и Чехию самыми лояльными странами с точки зрения выдачи многократной шенгенской визы россиянам. К такому выводу пришли компании, опрошенные Ассоциацией туроператоров России (АТОР) в связи с двухлетней годовщиной введения обязательной дактилоскопии.
"Лучше всего, по мнению участников рынка, работают визовые центры Италии, Греции, Франции, Чехии. Эти же страны, по оценке туроператорского сообщества, и одни из самых лояльных с точки зрения выдачи многократного и "длинного" (многолетнего - прим. ТАСС) шенгена", - говорится в сообщении ассоциации.
В то же время визовые центры Венгрии, Словении и Португалии были названы одними из самых неудобных для подачи документов. По данным АТОР, в центрах Венгрии и Словении проблемы создает соединение процесса подачи документов с прохождением дактилоскопии, а в случае Португалии - необходимость для турфирм подавать документы вместе с клиентами.
В целом же, по данным АТОР, доля отказов россиянам в выдаче шенгенской визы составляет всего около 1%.