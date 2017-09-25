В Петербурге призвали сделать передачу храмов религиозным организациям более открытой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Передача исторических памятников религиозным организациям посредством приватизации позволит сделать этот процесс более открытым и снять противоречия в общественном мнении, полагает депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник. Однако его коллеги по парламенту считают инициативу невыполнимой.

"Именно применение приватизационной процедуры федерального закона о приватизации государственного и муниципального имущества позволит придать данному процессу [передачи исторических памятников религиозным организациям] публичный и открытый характер: предварительное включение объекта в план приватизации с указанием его фактического состояния, рыночной оценки, условий и сроков приватизации, расчетами ожидаемых бюджетных доходов или расходов", - сказал корреспонденту ТАСС Резник, предложивший внести соответствующие изменения в ряд законов.

При этом он отметил, что должен быть перечень объектов, которые не могут быть приватизированы в любом случае, назвав среди них Исаакиевский собор.

Приватизация или передача?

Депутат считает, что передачу храмов религиозным организациям просто необходимо сделать более прозрачной и понятной. По его мнению, в рамках процесса приватизации также можно реализовать передачу объекта по символической цене, прописав все обязательства сторон по сохранению памятника при дальнейшем его использовании.

При этом Резник отметил, что в нынешних условиях экономического и бюджетного кризиса такая форма государственной поддержки, как изъятие объектов культурного наследия для безвозмездной передачи церкви у существующих правообладателей с нанесением им вследствие этого экономического убытка (вплоть до ликвидации), является неоправданной. Он предложил другой более выгодный вариант - предоставление религиозным организациям земельных участков для строительства культовых объектов за счет собственных средств, что в настоящее время активно реализуется органами власти.

Его коллеги - глава комитета по законодательству Денис Четырбок и руководитель фракции "Единая Россия" Александр Тетердинко - полагают, что подобные нормы не могут быть реализованы.

"Процесс передачи религиозного имущества религиозным организациям носит специальный характер и является изъятием из общего правила о приватизации госимущества. Второй принципиальный момент, на котором настаивает Максим Резник, - это проведение конкурсных процедур при приватизации церквей среди потенциальных покупателей. Здесь возникает вопрос: кто с кем будет конкурировать за собор, если он должен быть передан, исходя из своей конфессиональной принадлежности?" - сказал ТАСС Четырбок, отметив, что все это делает невозможной реализацию поправок, предложенных Резником.

По словам Тетердинко, религиозные организации являются некоммерческими, и их деятельность не направлена на извлечение прибыли, поэтому требовать от них выкупа имущества религиозного назначения недопустимо. "Очевидно, что имущество, которое используется для культовых целей, для проведения религиозных обрядов должно находиться в пользовании соответствующих религиозных организаций - это не только логично, но и исторически справедливо. Государство не должно наживаться на верующих", - сказал Тетердинко.

Повод для сомнений

При этом ситуация вокруг недавно переданного РПЦ Сампсониевского собора создала новый повод для недоверия к процессу возвращения церкви исторических зданий. Градозащитники сообщили депутату Борису Вишневскому том, что в здании "Юбилейного домика", входящего в состав комплекса Сампсониевского собора, произведена перепланировка.

Он, в свою очередь, обратился в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), который по результатам проверки подтвердил факт нарушения законодательства об охране культурного наследия при работах в историческом здании. "И это - еще один аргумент против передачи РПЦ любых памятников, а не только Исаакиевского собора", - считает Вишневский.

В КГИОП факт нарушений закона ТАСС также подтвердили, но отметили, что пока не могут определить виновных лиц. "В результате мероприятий по контролю за состоянием рассматриваемого объекта культурного наследия установлены нарушения обязательных требований в сфере сохранения объектов культурного наследия. Вместе с тем сведения о собственнике или ином законном владельце объекта в едином государственном реестре недвижимости отсутствуют, в связи с чем КГИОП направил обращение в комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга в целях установления виновных лиц и привлечения их к предусмотренной законом ответственности", - ответили на запрос ТАСС.

В свою очередь, в КИО сообщили, что в отношении Сампсониевского собора было издано распоряжение о передаче Санкт-Петербургской епархии РПЦ по договору безвозмездного пользования. "Договор направлен на государственную регистрацию в управление Росреестра по Санкт-Петербургу. По причине технических ошибок государственная регистрация договора приостановлена и будет возобновлена после устранения замечаний управления Росреестра", - говорится в ответе на запрос.

Руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии РПЦ Наталья Родоманова сообщила ТАСС, что по Юбилейному домику у Сампсониевского собора в настоящее время идет внутреннее разбирательство, которое ведет приход.

История передачи соборов РПЦ

Здание Исаакиевского собора возведено по проекту архитектора Огюста Монферрана и открыто в 1858 году. Исаакий стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения. Комплекс музея-памятника "Исаакиевский собор" в настоящее время включает два знаменитых петербургских собора - Исаакий и храм Воскресения Христова (Спас на крови).

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году музейный комплекс Исаакия посетили около 3,9 млн российских и зарубежных туристов.

Правительство Санкт-Петербурга 30 декабря 2016 года отдало распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Вместе с тем 2 июня губернатор Георгий Полтавченко сообщил журналистам, что передача Исаакиевского собора может состояться при официальном обращении Русской православной церкви, но оно пока не поступало.

До этого РПЦ были переданы Смольный и Сампсониевский соборы, входящие в состав Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор". Сампсониевский собор, заложенный Петром Великим как памятник победе под Полтавой в 1709 году, сохранил в своем интерьере 141 предмет Музейного фонда РФ, за сохранностью которых приход храма будет следить совместно с ГМП "Исаакиевский собор". Инициатором передачи Сампсониевского собора церкви был сам музей.

Процесс передачи собора из музейного ведения в пользование РПЦ продолжался полтора года, но договор до сих пор не зарегистрирован в Россреестре.