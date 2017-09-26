Рейс "ВИМ-Авиа" из Симферополя в Москву задерживается на 14 часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сентября./ТАСС/. Рейс авиакомпании "ВИМ-Авиа" по маршруту Симферополь - Москва задерживается в аэропорту Симферополя из-за неприбытия самолета, сообщил во вторник ТАСС представитель аэропорта Игорь Лаптев.

"Рейс 342 из Симферополя в Домодедово (Москва) задерживается из-за неприбытия самолета из Домодедова. На рейс зарегистрировалось 270 пассажиров", - сообщил он.

По словам Лаптева, рейс авиакомпании "ВИМ-Авиа" должен был вылететь из Симферополя в 20:50 мск 25 сентября 2017 года, затем был отложен до 00:40 вторника. "Сейчас в авиакомпании говорят, что пришлют самолет в 16:40 сегодня", - отметил он. На данный момент задержка рейса составляет уже 14 часов.

Представитель аэропорта также сообщил, что авиакомпания не предоставила гостиницу для пассажиров и руководством аэропорта было принято решение выделить для них отдельный зал в терминале. Пассажиры с детьми размещены в комнатах отдыха повышенного комфорта.