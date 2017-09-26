Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в России остается низкой

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Заболеваемость вирусами гриппа и ОРВИ в России остается на низком уровне, Роспотребнадзор продолжает осуществлять мониторинг за иммунизацией населения. Об этом говорится во вторник в сообщении ведомства.

"В Российской Федерации заболеваемость гриппом и ОРВИ низкая, связана с вирусами негриппозной этиологии," - говорится в сообщении.

"На 22.09.2017 привито уже 20,8 млн человек, из них 5,4 млн детей, а также 46 тыс. беременных женщин. Более полумиллиона человек привиты за счет средств работодателей", - заявляет Роспотребнадзор.

Ранее Минздрав РФ сообщал, что планирует привить от гриппа в эпидемическом сезоне 2017-2018 гг. около 40-50% населения.

Руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун ранее сообщал ТАСС, что власти Москвы в новом сезоне закупили 4,2 млн доз вакцин против гриппа. По его словам, городских поликлиниках и мобильных пунктах около метро ежедневно прививается от гриппа порядка 30 тыс. человек.