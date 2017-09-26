Белоруссию на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи представят около 300 человек

МИНСК, 26 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Делегацию Белоруссии на ХIХ Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи представят около 300 человек, среди которых есть и ветераны молодежного движения, принимавшие участие в предыдущих всемирных форумах. Об этом сообщила во вторник начальник управления по делам молодежи Министерства образования Белоруссии Татьяна Симановская.

"Наша делегация будет одной из самых многочисленных на фестивале, в ее составе молодые люди от 18 до 35 лет. В делегации также ветераны молодежного движения, которые принимали участие во Всемирных фестивалях молодежи и студентов на Кубе, в Венесуэле, а также в Москве в 1985 году", - отметила представитель ведомства.

Симановская рассказала, что своих представителей от Белоруссии на фестиваль делегировали белорусские молодежные общественные организации, предприятия, образовательные учреждения. "Они будут представлять нашу страну на многочисленных площадках фестиваля, культурных и спортивных мероприятиях", - отметила она.

Представитель министерства сообщила, что Белоруссия покажет на фестивале большую выставочную экспозицию, "ориентированную на популяризацию страны, ее достижений в области промышленности, культуры, молодежной политики и туризма". Также, продолжила представитель белорусского ведомства, отдельная экспозиция будет посвящена "привлекательности Республики Беларусь в сфере образования". "Мы хотим тем самым привлечь как можно больше иностранных студентов в белорусские учебные заведения", - пояснила Симановская. Кроме того, по ее словам, большое внимание в белорусской экспозиции будет посвящено спортивной тематике с учетом проведения в 2019 году в Минске Вторых Европейских игр.

В Минске считают важным то, что белорусская делегация в Сочи будет иметь "единый стиль". При поддержке концерна "Беллегпром" разработана парадная и спортивная форма для членов белорусской делегации, которая будет "креативной, современной и узнаваемой среди множества делегаций".

Как сообщила представитель управления по делам молодежи Министерства образования Инна Грушко, Белоруссия уже принимает участие в программе фестиваля, присоединившись к объявленному организаторами форума флэшмобу "Hello, Russia". "Проект, - пояснила она, - представляет собой эстафету, которую передают страны-участницы фестиваля, снимая тематические видеоролики о подготовке участия национальных делегаций в предстоящем Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи".

Белорусскую делегацию в Сочи 15-21 октября возглавит министр образования Игорь Карпенко.