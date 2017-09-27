МЧС России отправило 35 тонн гуманитарной помощи в Мексику после землетрясения

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. МЧС России направило в пострадавшую от землетрясения Мексику в общей сложности 35 тонн гуманитарной помощи, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

Помощь Мексике оказывается в соответствии с запросом правительства страны и поручением российского кабмина.

"Сегодня из Москвы в Акапулько вылетел самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого находятся продукты питания, палатки и предметы первой необходимости. Всего для пострадавшего населения Мексики будет доставлено около 35 тонн гуманитарного груза", - сообщили в министерстве.

Ранее глава МЧС Владимир Пучков направил главе МВД Мексики Мигелю Антелю Осорио Чонгу телеграмму, в которой выразил свои соболезнования и заявил о готовности оказать помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.