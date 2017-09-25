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Землетрясение серьезно повредило более 300 зданий в столице Мексики

Происшествия
25 сентября, 3:32 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 25, сентября. /ТАСС

По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали 320 человек

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МЕХИКО, 25 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 321 здание в столице Мексики получило серьезные повреждения при землетрясении магнитудой 7,1, случившемся 19 сентября. Об этом, как пишет электронная версия газеты El Universal, сообщил в воскресенье глава правительства мегаполиса Мигель Анхель Мансера.

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К настоящему времени известно уже о 320 жертвах удара стихии, из них 182 человека погибли в Мехико.

По словам Мансеры, специалисты уже проверили свыше 7,6 тыс. зданий и установили, что большая их часть пригодна для проживания. В домах, попавших в черный список, будет проведена повторная инспекция. По ее итогам будет принято решение о том, можно ли их ремонтировать или же нужно будет сносить. Удар стихии в Мехико уничтожил более 40 зданий.

Согласно информации Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр подземных толчков 19 сентября находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы страны. Очаг залегал на глубине 57 км. После землетрясения были зафиксированы десятки повторных толчков магнитудой до 4,0.

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