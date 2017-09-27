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Сотни людей в Приморье пришли почтить память погибшего в Сирии российского генерала

Общество
27 сентября, 5:26 дата обновления: 27 сентября, 6:51 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 27, сентября. /ТАСС

О гибели Валерия Асапова стало известно 24 сентября. Он получил смертельное ранение во время обстрела ИГ неподалеку от Дейр-эз-Зора

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ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС/. Сотни людей пришли в среду на митинг в Уссурийске Приморского края, чтобы почтить память генерал-лейтенанта Валерия Асапова, погибшего в Сирии при исполнении воинского долга. Об этом сообщили ТАСС в администрации Уссурийского городского округа.

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Генерал-лейтенант Валерий Асапов

Биография генерал-лейтенанта Валерия Асапова

"Митинг, посвященный памяти командующего 5-й Краснознаменной общевойсковой армией генерал-лейтенанта Валерия Асапова, начался с торжественного построения. После к мемориальной доске, на которой также установили его фотографию и зажгли свечи, возложили траурную гирлянду. Сотни людей пришли выразить соболезнования и свое почтение Валерию Асапову. Цветы возложили командование и личный состав 5-й армии, 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, представители городской и краевой администраций, Думы Уссурийского городского округа, ветераны, члены общественных организаций округа и спортивных федераций, а также юнармейцы и суворовцы", - рассказал собеседник.

Специально для участия в памятных мероприятиях в Уссурийск прибыли представители командования Воздушно-десантных войск России под руководством начальника штаба ВДВ генерал-лейтенанта Николая Игнатова.

По словам представителя администрации Уссурийска, цветов было так много, что они почти закрыли фотографию генерала Асапова, установленную на мемориальной доске. Память погибшего военного почтили минутой молчания и ритуальным оружейным салютом. Траурные литургии пройдут в храме Покрова Пресвятой Богородицы и в храмах при 5-й армии, добавил собеседник агентства.

О гибели генерала Асапова в Минобороны сообщили 24 сентября. Как рассказали в военном ведомстве, Асапов, будучи старшим группы российских военных советников в Сирии, получил смертельное ранение при минометном обстреле боевиками "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) командного пункта сирийской армии близ Дейр-эз-Зора.

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