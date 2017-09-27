Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вылет рейса "ВИМ-Авиа" из Москвы в Благовещенск отложили в третий раз

Общество
27 сентября, 16:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

На этот раз причиной послужила проблема с топливом

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Вылет рейса авиакомпании "ВИМ-Авиа" из столичного аэропорта Внуково в Благовещенск отложен в третий раз за сутки, теперь из-за проблем с топливом. Пассажиры отказались покидать самолет, на котором должны были лелеть изначально, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе правительства Амурской области.

Смотрите также

"ВИМ-Авиа" может прекратить полеты

Компания "ВИМ-Авиа" с конца прошлой недели начала задерживать вылеты своих рейсов, в том числе в Приамурье. Позже стало известно, что перевозчик вообще прекратит полеты в Благовещенск. В среду минтранспорта Амурской области рекомендовало пассажирам "ВИМ-Авиа", вылетающим из Москвы в Благовещенск, не ждать своих рейсов, а воспользоваться ближайшим.

Однако этот рейс вначале перенесли на 12,5 часа, затем отложили до 14:00 мск из-за проблем с бортом. Для 62 пассажиров выделили самолет вместимостью в 200 человек. Тогда рейс в последний момент не отправили из-за маленькой загрузки.

"Самолет из Внуково еще не вылетел. Борт меньшей вместимости найден, экипаж готов. Но возникла проблема с топливом: из-за долгов авиакомпании заправщик топлива не торопится заправлять второй борт (первоначальный, Boeing 777 заправлен)", - сказали в пресс-службе.

"Губернатор Амурской области Александр Козлов находится в Росавиации. Рассматривают два пути: либо удастся заправить второй борт, либо разрешить вылет большому самолету", - отметили в пресс-службе областного правительства.

На борту самолета большей вместимости находится 62 пассажира. "Им предложили на выбор: ждать в здании аэровокзала либо в самолете. Люди выбрали второй вариант", - сообщили в областном правительстве.

Смотрите также

Вылет рейса "ВИМ-Авиа" из Москвы в Благовещенск вновь отложили из-за проблем с бортом

Рейс "ВИМ-Авиа" из Москвы в Благовещенск отложен на 12 часов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
2
В столице Аргентины появилась площадь, названная в честь России
5
Россияне и швейцарцы почтили в Андерматте память сподвижников Суворова
8
Меланья Трамп сажала овощи в саду Белого дома с детьми из вашингтонских школ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин раскритиковал Соколова и Дворковича из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"
2
Новак: продажа газа из России Европе на востоке Украины нецелесообразна
3
ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова
4
ФСБ планирует построить заграждение на границе Крыма с Украиной
5
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
6
Путин: США не выполняют свои обязательства по ликвидации химоружия
7
Что происходит с авиакомпанией "ВИМ-Авиа"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама