Вылет рейса "ВИМ-Авиа" из Москвы в Благовещенск отложили в третий раз

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Вылет рейса авиакомпании "ВИМ-Авиа" из столичного аэропорта Внуково в Благовещенск отложен в третий раз за сутки, теперь из-за проблем с топливом. Пассажиры отказались покидать самолет, на котором должны были лелеть изначально, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе правительства Амурской области.
Компания "ВИМ-Авиа" с конца прошлой недели начала задерживать вылеты своих рейсов, в том числе в Приамурье. Позже стало известно, что перевозчик вообще прекратит полеты в Благовещенск. В среду минтранспорта Амурской области рекомендовало пассажирам "ВИМ-Авиа", вылетающим из Москвы в Благовещенск, не ждать своих рейсов, а воспользоваться ближайшим.
Однако этот рейс вначале перенесли на 12,5 часа, затем отложили до 14:00 мск из-за проблем с бортом. Для 62 пассажиров выделили самолет вместимостью в 200 человек. Тогда рейс в последний момент не отправили из-за маленькой загрузки.
"Самолет из Внуково еще не вылетел. Борт меньшей вместимости найден, экипаж готов. Но возникла проблема с топливом: из-за долгов авиакомпании заправщик топлива не торопится заправлять второй борт (первоначальный, Boeing 777 заправлен)", - сказали в пресс-службе.
"Губернатор Амурской области Александр Козлов находится в Росавиации. Рассматривают два пути: либо удастся заправить второй борт, либо разрешить вылет большому самолету", - отметили в пресс-службе областного правительства.
На борту самолета большей вместимости находится 62 пассажира. "Им предложили на выбор: ждать в здании аэровокзала либо в самолете. Люди выбрали второй вариант", - сообщили в областном правительстве.