Архангельские волонтеры и участники фестиваля в Сочи прошли итоговый тренинг

АРХАНГЕЛЬСК, 27 сентября. /ТАСС/. Архангельские волонтеры и участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который состоится в России с 14 по 22 октября, в среду прошли заключительный тренинг. Об этом рассказал ТАСС секретарь регионального подготовительного комитета фестиваля Юрий Марич.

"У нас три больших образовательных блока: об истории и традициях фестиваля, о молодежной политике в России и тренинг по общению с иностранными участниками фестиваля. Еще у нас на фестивале будет стенд области - "Птица счастья". Мы должны определить, что будет проходить на этой площадке, чтобы всем было интересно", - сказал Марич.

В составе делегации Архангельской области на фестиваль отправится 220 человек: 74 - это непосредственно участники, остальные - волонтеры.

Презентацию стенда "Птица счастья", который станет визитной карточкой региона на фестивале, для жителей Архангельска планируется провести в воскресенье, 1 октября, в рамках первого Архангельского фестиваля фейерверков.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили более чем из 180 стран мира.