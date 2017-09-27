Архангельские волонтеры и участники фестиваля в Сочи прошли итоговый тренинг

Конгресс США ждет от Белого дома план применения закона о санкциях в отношении МосквыМеждународная панорама 27 сентября, 20:17
Суд оставил в силе запрет АФК "Система" на дивиденды по арестованным акциямЭкономика и бизнес 27 сентября, 20:07
Орешкин: структурные реформы помогли РФ подняться в рейтинге конкурентоспособности странЭкономика и бизнес 27 сентября, 19:57
Швед признался, что чувствует усталость после ЕвробаскетаСпорт 27 сентября, 19:51
Илюмжинов: шахматист Аронян сумеет себя проявить в турнире претендентовСпорт 27 сентября, 19:43
Эксперт: шахматист Аронян будет фаворитом турнира претендентов, если укротит эмоцииСпорт 27 сентября, 19:31
Турчанки сыграют против сборной России в 1/4 финала чемпионата Европы по волейболуСпорт 27 сентября, 19:26
Эксперты: акция "День без автомобиля" в Москве даст эффект, если проводить ее регулярноМосква 27 сентября, 19:18
Собственник "ВИМ-Авиа" заявил о готовности продать компанию за рубльЭкономика и бизнес 27 сентября, 19:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АРХАНГЕЛЬСК, 27 сентября. /ТАСС/. Архангельские волонтеры и участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который состоится в России с 14 по 22 октября, в среду прошли заключительный тренинг. Об этом рассказал ТАСС секретарь регионального подготовительного комитета фестиваля Юрий Марич.
"У нас три больших образовательных блока: об истории и традициях фестиваля, о молодежной политике в России и тренинг по общению с иностранными участниками фестиваля. Еще у нас на фестивале будет стенд области - "Птица счастья". Мы должны определить, что будет проходить на этой площадке, чтобы всем было интересно", - сказал Марич.
В составе делегации Архангельской области на фестиваль отправится 220 человек: 74 - это непосредственно участники, остальные - волонтеры.
Презентацию стенда "Птица счастья", который станет визитной карточкой региона на фестивале, для жителей Архангельска планируется провести в воскресенье, 1 октября, в рамках первого Архангельского фестиваля фейерверков.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.
Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили более чем из 180 стран мира.