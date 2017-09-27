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Генсек ООН поддержал решение Саудовской Аравии дать женщинам право управлять автомобилем

Общество
27 сентября, 20:31 UTC+3 ООН ООН 27, сентября. /ТАСС

Антониу Гутерриш призывает Саудовскую Аравию и другие страны "стремиться к обеспечению гендерного равенства

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ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует решение Саудовской Аравии предоставить право женщинам получать водительские права и считает это шагом в правильном направлении. Об этом заявил в среду журналистам его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

По его словам, генеральный секретарь "приветствовал решение Саудовской Аравии снять запрет на вождение для женщин и назвал это шагом в правильном направлении". Дюжаррик отметил, что накануне административный глава ООН разместил соответствующую запись на своей странице в Twitter. По его словам, Гутерриш призывает Саудовскую Аравию и другие страны "стремиться к обеспечению [гендерного] равенства и других целей, обозначенных в повестке глобального развития до 2030 года".

Во вторник король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подписал указ, впервые в истории королевства предоставляющий право женщинам получать водительские права. Монарх распорядился создать межведомственный комитет с участием представителей МВД, Министерств финансов, труда и социального развития для изучения необходимых мер по обеспечению соблюдения указа. Как отмечается, не позднее июня 2018 года он должен вступить в силу.

Саудовская Аравия оставалась единственным государством в мире, где женщинам было официально запрещено садиться за руль. Строгие религиозные правила и догмы консервативного общества предписывают саудиткам появляться в обществе только в сопровождении родственника или опекуна мужского пола - женщины не могут путешествовать в одиночестве, передвигаться по улицам или ходить на работу самостоятельно.

Вскоре после изданного саудовским королем указа его приветствовала администрация США. Как заявили в Белом доме, это "позитивный шаг в деле поощрения прав и возможностей женщин в Саудовской Аравии".

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Персоны
Гутерриш, Антониу
Страны
Саудовская Аравия
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