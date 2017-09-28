Порядка 2 тыс. пассажиров рейсов "ВИМ-Авиа" вернутся в Москву 28 сентября

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Около 2 тыс. пассажиров чартерных рейсов "ВИМ-Авиа" вернутся в Москву 28 сентября, перевозка пассажиров регулярных рейсов будет осуществляться вплоть до 15 октября. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ по результатам заседания оперативного штаба с участием представителей Росавиации, авиакомпаний "Сибирь" и "ВИМ-Авиа".

"Собственники аэропорта Домодедово приняли решение выпустить пять самолетов "ВИМ-Авиа" во Внуково, которые ранее были остановлены аэропортом за долги. Это позволит направить эти самолеты в турецкий аэропорт Анталья и в течение завтрашнего (28 сентября - прим. ТАСС) дня вернуть порядка 2 тыс. пассажиров чартерных рейсов в Москву", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства в среду вечером.

В сообщении отмечается, что разработка плана по перевозке пассажиров регулярных рейсов авиакомпании практически завершена: перевозка будет прекращена с 16 октября. "Пассажирам с датой выполнения регулярного рейса с 16 октября и далее рекомендуется для возврата денежных средств сдавать билеты по месту их приобретения", - добавили в ведомстве.

Кроме того, в министерстве сообщили, что главой ведомства Максимом Соколовым достигнуты договоренности с аэропортами и топливозаправочными станциями о бесперебойном обслуживании всех рейсов авиакомпании.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" в понедельник, 25 сентября, остановила выполнение всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. До конца года "ВИМ-Авиа" должна была перевезти около 200 тыс. пассажиров.