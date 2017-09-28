Рейс "ВИМ-Авиа" из Москвы в Благовещенск отложили, чтобы объединить пассажиров двух рейсов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Вылет рейса НН-182 компании "ВИМ-Авиа" из Благовещенска в Москву, ранее перенесенный со среды на четверг, отложен на утро пятницы. Идут переговоры о том, что на борт возьмут пассажиров сразу двух рейсов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства Амурской области.

Ранее сообщалось, что из-за проблем с вылетом рейса НН-181 из Москвы в Благовещенск обратный рейс был отложен со среды на вечер четверга. Рейс НН-181 прибыл в Приамурье в четверг с задержкой более чем в сутки. Причем около ста пассажиров рейса доставили в Благовещенск на самолете Boeing-777, который рассчитан на 200 пассажиров.

"Вылет рейса НН-182 состоится 29 сентября в 10:00 местного времени (04:00 мск)... Ведутся переговоры о перевозке 150 пассажиров двух рейсов "ВИМ-Авиа", - отметили в пресс-службе.

Представители "ВИМ-Авиа" и авиационных агентств оповещают пассажиров с приобретенными билетами данного перевозчика на ближайшие даты вылета из аэропорта Благовещенск о возможности вылететь в Москву 29 сентября.

"Мы находимся в ситуации, когда авиакомпания на наших глазах прекращает свое существование, - приводит пресс-служба слова губернатора Александра Козлова - Приходится принимать неординарные решения, они требуют времени и определенной выдержки. Если у граждан есть возможность поменять билеты - это нужно делать".

Козлов добавил, что пока не решен вопрос с замещением полетов "ВИМ-Авиа" 10, 21 и 28 октября. "С учетом заявления Минтранса России о том, что рейсы "ВИМ-Авиа" будут выполнять другие авиакомпании, мы ожидаем положительного разрешения ситуации. Сейчас директор Благовещенского аэропорта вместе с Минтранстроем области занимаются этим вопросом", - сообщил он.

Губернатор добавил, что власти региона совместно с Минтрансом РФ и Росавиацией решают вопрос замещения "ВИМ- Авиа" другими авиакомпаниями. "По имеющейся информации, компания "Икар" уже согласилась забрать часть рейсов "ВИМ-Авиа", "Уральские авиалинии" планировали убрать на осенний период полеты одного борта в Благовещенск, теперь он останется. С остальными компаниями велись переговоры, но у них нет самолетов, которые бы смогли приземлиться в благовещенском аэропорту, часть самолетов задействованы на других направлениях", - отметил глава региона.

В столичном аэропорту Внуково для решения вопросов с перевозкой граждан, чьи рейсы отменены, работают представители по Амурской области.