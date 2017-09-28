АТОР: иностранцы считают событийный туризм достаточной причиной для посещения России

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Само по себе событие, например, фестиваль или концерт, для иностранных туристов является достаточным поводом, чтобы посетить Россию, говорится в исследовании национальных офисов по туризму Visit Russia и федерального проекта EventsInRussia.com.
Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), исследование было проведено в мае 2017 года в Китае, Европе, на Ближнем Востоке и странах Юго-Восточной Азии при поддержке Национальных туристских офисов Visit Russia.
"Результаты исследования демонстрируют, что само по себе событие (фестиваль, праздник, концерт, природные феномены, спортивные мероприятия, исторические реконструкции и пр.) может стать поводом для посещения России - 73% респондентов ответили, что они интересуются событийными возможностями России. При этом важнейшую роль в выборе событийных мероприятий в России для его посещения для туриста играет "популярность события", т. е. наличие положительных ассоциаций или знание о самом событии, месте его проведения (так ответили 63% опрошенных)", - говорится в сообщении.
Респонденты отметили, что на их решение о поездке влияет программа мероприятия (54% опрошенных) и хорошая реклама или наличие готового тура, включающего событие (по 37% опрошенных). Приезжая ради какого-то события, они принять в нем непосредственное участие или узнать для себя что-то новое.
По данным исследования, самыми интересными для иностранцев являются события, связанные с уникальными природными явлениями: например, цветение маральника в Алтайском крае или окончание полярной ночи в Мурманске. На втором месте по популярности оказались исторические реконструкции и спортивные мероприятия, на третьем - фестивали в сфере кино и музыки.