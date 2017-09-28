Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

АТОР: иностранцы считают событийный туризм достаточной причиной для посещения России

Общество
28 сентября, 12:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Также для туристов играет роль популярность события и наличие с ним положительных ассоциаций

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Само по себе событие, например, фестиваль или концерт, для иностранных туристов является достаточным поводом, чтобы посетить Россию, говорится в исследовании национальных офисов по туризму Visit Russia и федерального проекта EventsInRussia.com.

Смотрите также

АТОР: туроператоры до сих пор не нашли способ вернуть туристов "ВИМ-Авиа" из Антальи

АТОР: Барселона планирует ограничить размер туристических групп и изменить их маршруты

АТОР: российские туристы не отказываются от туров в Грецию и Турцию

Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), исследование было проведено в мае 2017 года в Китае, Европе, на Ближнем Востоке и странах Юго-Восточной Азии при поддержке Национальных туристских офисов Visit Russia.

"Результаты исследования демонстрируют, что само по себе событие (фестиваль, праздник, концерт, природные феномены, спортивные мероприятия, исторические реконструкции и пр.) может стать поводом для посещения России - 73% респондентов ответили, что они интересуются событийными возможностями России. При этом важнейшую роль в выборе событийных мероприятий в России для его посещения для туриста играет "популярность события", т. е. наличие положительных ассоциаций или знание о самом событии, месте его проведения (так ответили 63% опрошенных)", - говорится в сообщении.

Респонденты отметили, что на их решение о поездке влияет программа мероприятия (54% опрошенных) и хорошая реклама или наличие готового тура, включающего событие (по 37% опрошенных). Приезжая ради какого-то события, они принять в нем непосредственное участие или узнать для себя что-то новое.

По данным исследования, самыми интересными для иностранцев являются события, связанные с уникальными природными явлениями: например, цветение маральника в Алтайском крае или окончание полярной ночи в Мурманске. На втором месте по популярности оказались исторические реконструкции и спортивные мероприятия, на третьем - фестивали в сфере кино и музыки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Alibaba запускает в России новую торговую интернет-площадку
2
Пермская абитуриентка приказом Шойгу принята в Краснодарское училище летчиков сверх плана
3
Главный военный прокурор Украины опроверг информацию о диверсии на арсенале под Винницей
4
Клад найден в центре Москвы во время работ по благоустройству территории
5
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
6
МО РФ: удары ВКС РФ в Идлибе помешали "ан-Нусре" спасти окруженных под Акербатом боевиков
7
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
Темы дня
Новости партнеров
Реклама