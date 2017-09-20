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АТОР: Барселона планирует ограничить размер туристических групп и изменить их маршруты

Общество
20 сентября, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Инициатива вынудит туроператоров привлекать для обслуживания больше гидов, что увеличит расходы компаний

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Максимальный размер туристических групп в Барселоне сократят до 25 человек, а их маршруты будут изменены таким образом, чтобы отдыхающие не мешали повседневной жизни горожан. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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"Столица Каталонии продолжает искать пути для регулирования массового туризма. На этот раз очередь за ограничением численности тургрупп и запретом использования ими городских автобусов", - говорится в сообщении ассоциации. Кроме того, по данным АТОР, власти Барселоны планируют изменить точки начала и конца маршрутов, чтобы избежать "пробок" на улицах во время остановки туристических автобусов.

Идея сокращение групп до 25 человек пока вызывает споры, так как это вынудит туроператоров привлекать для обслуживания одного автобуса (около 50 человек) двух гидов, а значит увеличит расходы. В то же время сами гиды окажутся перегружены.

Согласно АТОР, данные меры предусмотрены соглашением о сотрудничестве, которое подписали мэрия и Ассоциация туристических гидов Барселоны. Вероятно, их реализация начнется уже в следующем году.

По разным оценкам за первые 5-6 месяцев этого года Испанию посетили от 223 тыс. до 305 тыс. россиян. В 2016 году только Каталонию посетили 560 тыс. россиян, при этом Барселона традиционно является отправной точкой даже для пляжных туристов, посещающих регион. Ранее власти Барселоны уже приняли решение об ограничении строительства отелей в центре города, планируется увеличение размера туристического налога и взимание его даже с туристов, не ночующих в городе.

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