АТОР: российские туристы не отказываются от туров в Грецию и Турцию

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Россияне, которые планируют отдохнуть в ближайшее время в Греции и Турции, не отказывался от туров в эти страны после произошедшего землетрясения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) в пятницу.
Как сообщили АТОР, в частности, в компании TUI, с их туристами в Турции все в полном порядке. "Сейчас поступают звонки от туристов, которые в России и собираются на отдых в Турцию. Мы всех спешим успокоить, - ситуация на курортах стабильная. Туристическая инфраструктура не пострадала", - подчеркнули в компании.
"Другие туроператоры также не сообщают о каких-либо отказах от туров или панике среди российских туристов в этих странах. Они также в настоящий момент выясняют детали ситуации", - сообщили в АТОР.
По данным Геологической службы США, в 1:31 по местному времени (совпадает с московским) у побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7. Эпицентр стихии находился в 10 км от города-курорта Бодрум в турецкой провинции Мугла и в 16 км от греческого острова Кос. В Греции ранения получили более 120 человек, на острове Кос погибли двое: гражданин Турции и подданный Швеции. Российские туристы не пострадали.