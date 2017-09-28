Ярославский губернатор предложил сделать День Золотого кольца национальной памятной датой

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выступил на Международном туристическом форуме Visit Russia с предложением сделать национальной памятной датой День Золотого кольца.

"Есть предложение празднования единого Дня Золотого кольца как национальной памятной даты - мы провели анализ, эту дату мы считаем возможным отмечать ежегодно 21 ноября. Именно в этот день 50 лет назад впервые было использовано словосочетание "Золотое кольцо" для обозначения маршрута журналистом Юрием Бычковым в издании "Советская культура". Я предлагаю обсудить эту инициативу более подробно", - сказал он в четверг на пленарном заседании форума.

Золотое кольцо - сеть туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России. Формат Золотого кольца в 1967 году изобрел специальный корреспондент газеты "Советская культура" Юрий Бычков.

В настоящее время в Золотое кольцо входят девять городов - Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Калуга. В Ростуризме не исключают, что в будущем в сеть маршрутов будут включены Тула, Рязань, подмосковные города Серпухов, Коломна и Зарайск.

Международный туристический форум Visit Russia - старейшее в России профессионально мероприятие в сфере туризма. Форум существует с 1999 года, традиционно в нем принимают участие инвесторы, девелоперы, некоммерческие объединения в туризме, потенциальные спонсоры событий, отельеры и туроператоры.

Тема "перезагрузки" Золотого кольца станет ключевой на форуме. 19 августа в Ярославле главы восьми городов маршрута подписали соглашение о создании Союза городов Золотого кольца, на Visit Russia будут приниматься решения по дальнейшему развитию бренда, совместной деятельности регионов в рамках союза.