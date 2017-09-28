Власти Москвы будут искать новые стартовые площадки для реновации

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы намерены искать дополнительные стартовые площадки для программы реновации, сообщил в четверг мэр города Сергей Собянин на встрече с активом ветеранской общественности столицы.

"Мы будем работать вместе с жителями, предпринимателями в поисках дополнительных площадок для стартовых домов, чтобы строительство охватило все районы Москвы", - сказал глава московской администрации.

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Собянин напомнил, что программа реновации охватывает порядка 5 тыс. хрущевок, в которых проживает более 1 млн человек.

Ранее глава московской администрации сообщил, что определены 210 площадок для строительства "стартовых" домов, расположенных в 75 районах города. Все площадки подобраны таким образом, чтобы обеспечить переселение жителей пятиэтажек в пределах прежнего квартала проживания.

Всего в список программы реновации вошло 5144 дома. Первые ее участники смогут переехать в новое жилье в конце этого года. Квартиры они получат бесплатно. Те, кто захочет увеличить площадь или количество комнат, смогут докупить дополнительные квадратные метры.

Интерактивная карта 210 стартовых площадок по программе реновации опубликована во вторник на портале мэра и правительства Москвы.