МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. "ВИМ-Авиа" планирует в пятницу совершить более 30 вывозных рейсов, рейсы состоятся в города РФ и по международным маршрутам, говорится в сообщении компании.

"29 сентября "ВИМ-Авиа" планирует совершить более 30 вывозных рейсов - в такие города РФ, как Благовещенск, Анадырь, Певек, Иркутск, Магадан, Сочи, Симферополь, и по международным маршрутам в города Анталья, Ереван, Чанша, Тенерифе", - сообщила компания.

Источник ТАСС, знакомый с планами правительства, ранее сообщил, что Аэрофлот" профинансирует перевозки пассажиров "ВИМ-Авиа" на 1,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что правительство России выделило Росавиации 98 млн рублей на обслуживание воздушных судов "ВИМ-Авиа", в том числе на оплату горючего и услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов. Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, средства будут выделены из Резервного фонда. При этом общая задолженность авиакомпании "ВИМ-Авиа" за работы, услуги, топливо, аэропортовое и наземное обеспечение полетов составляет порядка 1,3 млрд рублей.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах.