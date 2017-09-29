Самолет "Вим-Авиа" доставит в Москву более 80 человек с Чукотки и из Магадана

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Самолет компании "Вим-Авиа" в пятницу доставит в Москву из Анадыря на Чукотке и Магадана на Колыме 87 пассажиров. Об этом 29 сентября ТАСС сообщил директор аэропорта Анадырь ("Угольный") Олег Дикий.

"Борт компании "Вим-Авиа" сегодня утром доставил в Анадырь 68 человек, примерно столько же он высадил в Магадане, через который был совершен рейс. Сегодня самолет отправится по обратному маршруту, часть пассажиров он возьмет на Чукотке, часть в Магадане, всего на борту в Москву отправятся 87 человек", - сообщил Олег Дикий.

Он добавил, что дата прилета следующего рейса компании "Вим-Авиа" неизвестна. Ее за сутки до вылета в Москве должна теперь утверждать комиссия Росавиации, которая будет принимать решение об отправке рейсов в тот или иной регион, исходя из необходимости.

"Комиссия будет утверждать решение о вылете рейсов в тот или иной регион за сутки до отправки. Ориентировочно утром 29 сентября по Москве станет известна дата вылета следующего рейса на Чукотку", - сказал собеседник.

В понедельник, 25 сентября, авиакомпания "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. До конца года "ВИМ-Авиа" должна была перевезти около 200 тыс. пассажиров.

Это вторая в этом году волна крупных задержек авиакомпании. В мае 2017 года перевозчик начал массово задерживать рейсы из разных аэропортов, компания объясняла это поздним прибытием воздушных судов. Для стабилизации ситуации авиакомпания частично сократила чартерную программу на летний период, отменив 13 направлений. Также ликвидировать задержки помогли другие перевозчики.