Рейс "ВИМ-Авиа" из Благовещенска в Москву вылетел с задержкой на двое суток

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 сентября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Рейс НН-182 компании "ВИМ-Авиа" из Благовещенска в Москву вылетел по маршруту после двух суток задержки. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в справочной аэропорта Благовещенска.

"Самолет вылетел, на его борту около 100 пассажиров", - сказали в справочной.

Из-за проблем с вылетом рейса НН-181 из Москвы в Благовещенск обратный рейс был вначале отложен со среды на вечер четверга. Рейс НН-181 прибыл в Приамурье в четверг с задержкой более чем в сутки. После этого обратный рейс отложили вновь, чтобы он смог забрать пассажиров сразу двух рейсов "ВИМ-Авиа".

В понедельник, 25 сентября, авиакомпания "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из- за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. До конца года "ВИМ-Авиа" должна была перевезти около 200 тыс. пассажиров.

Ранее губернатор Александр Козлов сообщил, что власти региона совместно с Минтрансом РФ и Росавиацией решают вопрос замещения "ВИМ-Авиа" другими авиакомпаниями. По его словам, компания "Икар" согласилась забрать часть рейсов "ВИМ-Авиа", "Уральские авиалинии" планировали убрать на осенний период полеты одного борта в Благовещенск, теперь он останется.

В столичном аэропорту Внуково для решения вопросов с перевозкой граждан, чьи рейсы отменены, работают представители Амурской области.