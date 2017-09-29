Ведущие московские музеи поддержали благотворительную акцию фонда "Вера"

ТАСС, 29 сентября. Ведущие столичные музеи во второй раз поддержат акцию "С "Верой" в музей!", которую проводит благотворительный фонд помощи хосписам "Вера".

В числе участников Третьяковская галерея на Крымском Валу, Московский музей современного искусства, Мультимедиа Арт Музей, Музей Москвы, Музей современного искусства GARAGE, Политехнический музей, Государственный Центр Современного Искусства и Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО". В этом году к акции присоединились также Государственный литературный музей, Институт русского реалистического искусства, Дом-музей Марины Цветаевой и Государственный музей Толстого, говорится в пресс-релизе фонда.

В преддверии Нового года фонд предлагает компаниям направить на помощь пациентам хосписов сумму, запланированную на покупку корпоративных подарков партнерам. Вместо дежурных сувениров участники акции подарят партнерам уникальные открытки и возможность посетить музей. К каждой открытке прилагается вкладыш-приглашение, который можно обменять на билет в один из московских музеев, которые присоединились к проекту. В акции можно участвовать не только под Новый год, но и в другие праздники, например, 8 марта или в день рождения компании.

В этом году авторами новогодних открыток для фонда стали Митя Пахомов, Татьяна Иванкова, Кася Денисевич, Аня Десницкая, Таня Виноградова и Евгения Власова. Открытки к 8 марта создали Даша Ключникова, Маша Шишова и Катя Белявская.

В 2016 году в проекте участвовали 37 компаний. Тогда участникам акции удалось собрать 23 млн рублей.

О фонде

Благотворительный фонд помощи хосписам "Вера" существует 10 лет. Фонд назван именем Веры Миллионщиковой - создателя и главного врача Первого московского хосписа. Сейчас фонд - единственная некоммерческая организация в стране, которая системно помогает хосписам и их пациентам, в том числе обучает персонал хосписов, привлекает волонтеров и ведет диалог с государством ради повышения качества помощи людям в конце жизни.

Фонд работает благодаря средствам частных жертвователей и поддержке социально ответственного бизнеса.