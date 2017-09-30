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Патриарх Кирилл назвал молитву и доброту главными условиями для укрепления веры

Общество
30 сентября, 17:52 UTC+3 САМАРКАНД САМАРКАНД 30, сентября. /ТАСС

Предстоятель Русской православной церкви добавил, что веру нужно тренировать, так же как память, разум и физическую силу

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САМАРКАНД, 30 сентября. /ТАСС/. Постоянные молитвы и добрые дела являются основополагающими качествами, укрепляющими веру, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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"Чтобы вера была сильной, ее нужно тренировать, так же как память, разум, физическую силу. А как же тренировать веру, чтобы она становилась все более сильной и совершенной? Есть только два способа - это молитва и добрые дела", - сказал он в субботу в ходе Утрени Всенощного бдения в храме святого Алексия, митрополита Московского, в Самарканде.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что религия не может существовать без молитвы. "Без молитвы не может быть религиозной жизни, это хорошо знают и христиане, и мусульмане. Нет молитвы - нет религиозной жизни", - подчеркнул патриарх Московский и всея Руси.

Он призвал всех верующих делать добро, чтобы подчеркнуть искренность своих чувств. "Но есть еще что-то, что нужно делать, чтобы Бог услышал наши молитвы, нужно помогать тем, кто нуждается. Нужно уметь помогать людям, а если этого навыка нет, то и вера наша - пустой звук", - сказал патриарх Кирилл.

Он добавил, что каждый верующий должен делать небольшую жертву, и даже стояние во время молитвы является важным. "Иногда меня спрашивают люди, особенно принадлежащие к христианству неправославному, в храмах которых стоят скамейки или стулья, почему ваши люди стоят? А я отвечаю - это маленькая жертва. Мы предстоим Богу, не предсидим или предлежим, мы приносим маленькую жертву, возлагаем на себя самоограничение", - отметил предстоятель РПЦ.

Патриарх накануне прибыл в Узбекистан с Первосвятительским визитом , приуроченным к 145-летию начала активной церковной жизни в Ташкентской епархии. Предстоятель Русской православной церкви посетит храмы в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, познакомится с развитием епархиальной жизни Узбекистана, а также совершит освящение Успенского кафедрального собора Ташкента. Ранее он провел встречи с представителями государственной власти Республики Узбекистан и руководством Духовного управления мусульман страны.

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