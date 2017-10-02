В Вашингтоне появится бар в стилистике романов о волшебнике Гарри Поттере

ВАШИНГТОН, 2 октября. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Один из популярных баров Town Tavern в районе Адамс Морган на северо-западе Вашингтона в течение октября превратится в A very Potter tavern и будет устраивать мероприятия по мотивам знаменитых романов о волшебнике Гарри Поттере. Об этом сообщает журнал Washingtonian.

Бар Town Tavern на протяжении уже нескольких лет проводит тематические вечеринки по мотивам серии романов Джоан Роулинг. Однако, по словам администрации заведения, фанатам Гарри Поттера этого оказалось мало. В результате было принято решение стилизовать бар под романы о волшебниках на месяц до предстоящего праздника Хэллоуин, который отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Помимо специального меню, в котором фигурируют коктейли по названиям различных зелий, в заведении каждую пятницу и субботу будут устраивать специальные вечеринки. По выходным в бар будут приглашать известных вашингтонских комиков, которые выступят с юмористической программой, обыгрывая те или иные моменты из романов. Как отметили в руководстве заведения, несмотря на то, что полноценной игры в квиддич (в которую герои романов о Гарри Поттере играют, летая на метлах. - прим. ТАСС) устроить не удастся, планируется провести стилизованный под квиддич турнир по пинг-понгу. Дополнительно порадовать поклонников школы волшебства Хогвартс хотят установкой специального фото- стенда, на котором воссоздадут знаменитую платформу 9 3/4.

Как отметили в администрации бара, большая часть билетов на вечеринки уже распродана. В связи с этим, возможно, в течение месяца будет проведено больше мероприятий или их продолжат устраивать и после Хэллоуина.

Джоан Роулинг, автор бестселлера - семитомной серии книг о Гарри Поттере, выпущенной с 1997 по 2007 год. Книги изданы более чем в 200 странах общим тиражом 450 млн экземпляров и переведены на 79 языков. По серии о Гарри Поттере сняты восемь блокбастеров. Автор написала три дополнительных книги к серии о Гарри Поттере: "Квиддич сквозь века", "Фантастические твари и где они обитают", "Сказки барда Бидля".