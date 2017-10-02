Россияне не пострадали во время беспорядков в Каталонии

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Российские граждане не пострадали в результате беспорядков в Каталонии во время проведения референдума о независимости. Об этом сообщил в понедельник департамент Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
"Обстановка в турзонах стабильная, пострадавших среди российских граждан нет", - говорится в сообщении.
В воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошло голосование по вопросу выхода из состава Испании. Мадрид считает этот референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь для властей законную силу. В течение дня по всему региону правоохранительные органы пытались предотвратить голосование, изымая урны и бюллетени, закрывая участки. В результате действий стражей порядка, по версии автономных властей, пострадали более 800 человек.