Большинство россиян считают вакцинацию детей необходимой мерой

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Подавляющее большинство россиян, имеющих детей или внуков, считает прививки в целом необходимыми, однако вакцинацию от гриппа называет необязательной каждый второй респондент. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"По вопросу о необходимости прививок для детей подавляющее большинство россиян, имеющих несовершеннолетних детей и/или внуков, сходятся во мнении: "да, нужно" - говорят 83%. По их мнению, прививки помогают в профилактике и защите от болезней. Главные аргументы противников этого подхода (всего 10% среди родителей, бабушек и дедушек) - побочные эффекты от прививок, их неэффективность (дети все равно заболевают)", - говорится в сообщении.

При этом, по данным социологов, обязательными для детей большинство опрошенных называют прививки от туберкулеза, гепатита Б, столбняка. Самым спорным, как отмечается, стал вопрос о прививке от гриппа: 46% считают, что делать ее нужно, 49% придерживаются противоположного мнения.

"Как мы видим из опроса, само население декларирует меньшую готовность к вакцинации. Эта дельта между декларациями и реальным охватом вакцинации нивелируется в первую очередь усилиями Минздрава при финансовой поддержке программ вакцинации со стороны государства. На общем фоне выделяются прививки против гриппа, но и здесь надо видеть динамику: если в 1996 году привитых было менее 5 млн, то к началу эпидсезона 2015-2016 годов было охвачено почти 45 млн человек", - прокомментировал результаты исследования руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20-22 сентября 2017 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.