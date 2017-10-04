Караченцов выписан из НИИ Склифосовского

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Актер Николай Караченков выписан из НИИ скорой помощи имени Склифосовского после почти трехнедельного лечения.
Об этом сообщили ТАСС в среду в справочной медучреждения.
В институт Склифосовского актер был доставлен 18 сентября. За это время он три дня находился в отделении реанимации, а в остальное время лечение проходило в отделении нейрохирургии.
"Выписан сегодня, в 11:45. Состояние удовлетворительное", - сказала собеседница агентства.
Актерская деятельность Николая Караченцова прервалась в 2005 году. В ночь на 28 февраля 2005 года в Москве на Мичуринском проспекте автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого находился актер, попал в аварию.