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Пападимитриу: итогом ВФМС-2017 станет резолюция, призывающая к сплочению молодежи

Общество
4 октября, 19:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Документ направят партнерам ВФДМ и всем национальным подготовительным комитетам, представленным на фестивале

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Итогом XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) станет резолюция, адресованная к молодежи всего мира и призванная дать молодым людям надежду на сплочение и солидарность. Об этом сообщил в интервью ТАСС председатель Международного организационного комитета ВФМС-2017, президент Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ) Николас Пападимитриу.

"По итогам фестиваля будет создана резолюция, она называется "Финальная декларация". Также будет несколько предложений со стороны Международного организационного комитета. Они будут содержать некоторые конкретные и, с другой стороны, общие предложения. Эта резолюция призвана дать надежду на сплочение молодежи всего мира", - заявил глава Международного организационного комитета ВФМС.

Он добавил, что резолюция будет направлена всем национальным подготовительным комитетам, представленным на фестивале, а также партнерам ВФДМ. Кроме того, Федерация опубликует готовый документ на своем сайте и в социальных сетях.

Говоря о долгосрочных планах, Пападимитриу пояснил, что на последней Генеральной ассамблее ВФДМ был принят план действий, который заключался в подготовке к проведению фестиваля. Он заявил, что по итогам подготовки к ВФМС-2017 Генеральная ассамблея вновь соберется для того, чтобы разработать дальнейшую программу действий. "Будет ли это долгосрочная программа или краткосрочная, не знаю, но работа будет вестись в этом направлении после подготовки к фестивалю", - сказал председатель ВФДМ.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС.

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