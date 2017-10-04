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Москомархитектура оценит возможность сохранения 37 попавших под реновацию домов

Общество
4 октября, 19:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Накануне общественное движение "Архнадзор" обнаружило в утвержденном властями Москвы списке сносимых домов объекты авторской архитектуры эпохи конструктивизма и собор

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Рабочая группа при участии представителей Москомархитектуры, Мосгорнаследия и "Архнадзора" рассмотрит перечень из 37 домов, накануне включенных властями столицы в финальный список сносимых домов в рамках программы реновации. Об этом в среду сообщила ТАСС председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

Ранее общественное движение "Архнадзор" обнаружило в утвержденном властями Москвы 3 октября списке сносимых домов объекты авторской архитектуры эпохи конструктивизма и объект культурного наследия - Успенский собор старообрядческой церкви Белокриницкого согласия.

"Задача рабочей группы - исключить из предложенного перечня домов те, что представляют культурную и историческую ценность", - сказала Княжевская.

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По ее словам, рабочая группа продолжит изучать списки домов программы реновации жилья, чтобы определить все здания, имеющие культурную, историческую и архитектурную ценность. В настоящее время рабочая группа сформировала список из 450 объектов, заслуживающих сохранения при реализации программы. Как отмечала ранее Княжевская, окончательный список исторических домов в Москве, попавших под реновацию, но заслуживающих сохранения, будет представлен на рассмотрение в столичное правительство в октябре, однако его формирование еще не завершено.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром Москвы Сергеем Собяниным 1 августа, вошло 5144 дома, большинство из которых пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

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