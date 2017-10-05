Минтруд: доля людей пенсионного возраста в России вырастет до 27% к 2025 году

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Доля людей старше трудоспособного возраста к 2025 году вырастет с нынешних 24,6% до 27% и составит 40 млн человек, сообщил первый заместитель министра труда и соцзащиты Алексей Вовченко на национальной конференции "Общество для всех возрастов".
"Что нам говорит Росстат, что в промежутке с 2016 по 2025 год доля людей возраста старше трудоспособного существенно вырастет - с 24,6%, которые мы имеем сейчас, до 27% - это почти 40 млн человек", - сказал он.
К 2035 году доля людей пожилого возраста будет еще выше, отметил Вовченко.
Он напомнил, что в 2016 году была принята Стратегия действий в интересах старшего поколения, основная задача которой состоит в создании условий для активного долголетия.