Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минтруд: доля людей пенсионного возраста в России вырастет до 27% к 2025 году

Общество
5 октября, 13:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

К 2035 году доля людей пожилого возраста будет еще выше

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Доля людей старше трудоспособного возраста к 2025 году вырастет с нынешних 24,6% до 27% и составит 40 млн человек, сообщил первый заместитель министра труда и соцзащиты Алексей Вовченко на национальной конференции "Общество для всех возрастов".

"Что нам говорит Росстат, что в промежутке с 2016 по 2025 год доля людей возраста старше трудоспособного существенно вырастет - с 24,6%, которые мы имеем сейчас, до 27% - это почти 40 млн человек", - сказал он.

К 2035 году доля людей пожилого возраста будет еще выше, отметил Вовченко.

Он напомнил, что в 2016 году была принята Стратегия действий в интересах старшего поколения, основная задача которой состоит в создании условий для активного долголетия.

Смотрите также

Жуков: в Госдуме не обсуждается вопрос повышения пенсионного возраста в РФ

Исаев: пенсионный возраст можно поднять еще для ряда категорий граждан

"Известия": повышение пенсионного возраста сократит расходы из бюджета на 1,7 трлн рублей

Путин: решение по пенсионному возрасту надо принимать без спешки и взвешенно

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В сейфе Улюкаева были найдены доллары, золото и инструкция по трастовому управлению
2
Рада призвала бойкотировать 137-ю ассамблею Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Комитет Рады отправил на доработку законопроект о продлении особого статуса Донбасса
5
СК РФ проводит обыски в рамках расследования уголовного дела против экс-владельцев ЮКОСа
6
Миклушевский сообщил о своей новой работе в Москве
7
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
Темы дня
Новости партнеров
Реклама