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Жуков: в Госдуме не обсуждается вопрос повышения пенсионного возраста в РФ

Общество
7 сентября, 10:39 UTC+3 МОСКВА 7, сентября. /ТАСС

Первый вице-спикер Госдумы также не исключил индексации пенсий выше уровня инфляции в 2018 году

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МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Вопрос возможного повышения пенсионного возраста в РФ не обсуждается в Госдуме, эта тема сейчас существует только на уровне экспертных дискуссий. Об этом сообщил в интервью ТАСС первый вице-спикер палаты Александр Жуков в преддверии открывающейся на следующей неделе осенней сессии.

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"Скажу так: в Думе этот вопрос не обсуждается, законодательных инициатив на эту тему нет", - сказал Жуков, отвечая на соответствующий вопрос. "В правительстве, насколько мне известно, вопрос тоже не обсуждается, он дискутируется на экспертном уровне", - добавил он.

"Мы знаем, что разные эксперты высказывают на этот счет разные мнения: надо это делать или нет, если надо, то когда", - напомнил парламентарий.

15 июня в ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин заявил, что решение по пенсионному возрасту надо принимать без спешки и взвешенно. Он также отметил, что возможность повышения пенсионного возраста сейчас активно обсуждается, но решение пока не принято. По словам Путина, некоторые эксперты полагают, что без повышения пенсионного возраста стране не обойтись, и ссылаются на опыт других государств.

Индексация пенсий

Первый вице-спикер Госдумы заявил, что пенсии россиян в 2018 году могут быть проиндексированы выше уровня инфляции, если подтвердится прогноз Минэкономразвития по существенному росту фонда оплаты труда.

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"Если говорить об индексации пенсий, то, безусловно, будет обсуждаться вопрос о том, как нам выйти на реальный рост доходов пенсионеров. Для этого необходимо проиндексировать пенсии сверх инфляции", - сказал парламентарий в интервью ТАСС в преддверии открывающейся на следующей неделе осенней сессии Госдумы. На вопрос о том, будут ли найдены для этого соответствующие ресурсы, он пояснил, что это будет зависеть от прогноза по фонду оплаты труда. "Как известно, доходы Пенсионного фонда формируются за счет фонда оплаты труда, и в случае [его] роста появляется возможность индексации", - напомнил Жуков.

Если решение будет принято, оно коснется уже 2018 года, уточнил первый зампредседателя нижней палаты парламента РФ. "И если прогнозы Минэкономразвития по существенному росту фонда оплаты труда оправдаются, это в совокупности с дополнительными доходами федерального бюджета создаст возможности для индексации пенсий пенсионерам", - подтвердил он. При этом "может обсуждаться вопрос о том, будет ли это индексация для всех или только для неработающих пенсионеров", сказал политик.

18 июля на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что все социальные пособия, пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы в 2018 году по уровню фактической инфляции 2017 года. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2017 году инфляция ожидается на уровне 3,7% против прежних 3,8%, а на 2018-2020 годы оставлено целевое значение в 4%.

Он также сообщил, что Госдума будет обсуждать возможность возврата индексации пенсий работающих пенсионеров, соответствующее решение будет зависеть от реальных доходов Пенсионного фонда и возможностей бюджета.

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"Этот вопрос наверняка будет обсуждаться. Возможно, по отдельным категориям, но я думаю, что в первую очередь все- таки в целом для всех работающих пенсионеров", - сказал парламентарий. По его словам, "это будет зависеть, во- первых, от реальных доходов Пенсионного фонда и возможностей бюджета". Это вопрос "скорее 2018 года", уточнил Жуков.

"Конечно, перед работающими пенсионерами государство задолжало, - признал политик. - Многие из-за этого либо бросили работать, либо стали получать деньги в конвертах".

Ранее первый замруководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной работе Андрей Исаев заявил ТАСС, что депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме обсуждают возможность возврата к индексации пенсий работающих пенсионеров с низкими зарплатами, а также пенсионеров, которые трудятся в бюджетной сфере. В качестве примера он привел санитарок в больницах, технический персонал в учреждениях культуры. Исаев отметил, что эта идея только обсуждается, "никакого решения пока нет", "будут взвешиваться все за и против".

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Персоны
Жуков, Александр Дмитриевич Топилин, Максим Анатольевич Исаев, Андрей Константинович
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