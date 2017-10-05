Проект гостиницы рядом с парком "Зарядье" в Москве одобрен ЮНЕСКО

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Проект гостиничного комплекса рядом с открывшимся недавно парком "Зарядье" в Москве был согласован с ЮНЕСКО. Об этом в четверг сообщил журналистам главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Проектное решение согласовывалось с ЮНЕСКО. Мы проводили архитектурный конкурс на начальном этапе, эти архитектурные решения легли в основы проекта. Эта площадка вызывала большое беспокойство, но сейчас есть уже понимание и одобрение ЮНЕСКО, решение, которое найдено было, всеми участниками признано компромиссным", - сказал Кузнецов.

По его словам, имеется градостроительный план земельного участка. Сейчас разрабатывается архитектурно-градостроительное решение по гостинице.

Ранее Кузнецов сообщал, что гостиничный комплекс на Варварке рядом с парком "Зарядье" станет объектом высокого технологического уровня. Его построят с соблюдением всех стандартов, в том числе экологических. Возведение комплекса будет завершено после 2018 года. Он отмечал, что эксперты ЮНЕСКО считают проект парка "Зарядье" образцово-показательным в плане его интеграции в историческую застройку.

Парк "Зарядье" открылся 9 сентября, во время празднования 870-летия Москвы, а свободным доступ для посетителей в него стал с 11 сентября.

Это первый крупный парк, созданный в столице за последние 50 лет. На территорию перенесены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга. В парке также разместились филармония, парящий мост, научно-познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.