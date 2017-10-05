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Лавров: Россия признательна Саудовской Аравии за внимание к российским паломникам

Общество
5 октября, 17:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Глава МИД РФ также отметил прогресс в расширении двусторонних гуманитарных и культурных связей

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Россия признательна Саудовской Аравии за традиционное внимание к российским паломникам в сезон хаджа и выступает за дальнейшее расширение двусторонних гуманитарных и культурных связей. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

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"У нас активно расширяются гуманитарные связи, - отметил глава МИД РФ. - Мы признательны королевству за традиционное внимание к российским паломникам, которые посещают Саудовскую Аравию в сезон хаджа".

Министр также обратил внимание на то, что "согласована программа культурных обменов, в соответствии с которой уже вскоре в Саудовскую Аравию направятся оркестр Мариинского театра, труппа Большого театра и другие российские коллективы".

"В целом и президент Путин, и король Сальман поручили всем представленным на переговорах ведомствам, - а это почти два правительства в полном составе - конкретно и целенаправленно работать над практической реализацией всех договоренностей, которые были сегодня достигнуты на высшем уровне", - подчеркнул Лавров.

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