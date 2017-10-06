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Роскомнадзор открыл личный кабинет правообладателя для жалоб на пиратский контент

Общество
6 октября, 11:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, октября. /ТАСС

Авторизация в личном кабинете осуществляется через сайт госуслуг

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор создал электронный сервис для получения от правообладателей заявлений о принятии мер по ограничению доступа к пиратским интернет-ресурсам, говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

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"С помощью кабинета у правообладателей появилась возможность быстрого создания и направления заявления с контактными данными провайдера хостинга и владельцев пиратских интернет-ресурсов на основании шаблонов, а также отследить статус заявления и интернет-ресурсов с незаконно размещаемыми объектами авторских и смежных прав", - говорится в сообщении.

Авторизация в личном кабинете осуществляется через сайт госуслуг. Заявления подаются правообладателями в отношении "зеркал" пиратских сайтов, по которым ранее было вынесено определение Московским городским судом.

Роскомнадзор напоминает, что с момента вступления в силу закона о возможности блокировать доступ к сайтам, распространяющим пиратский контент, в ведомство поступило более 2,3 тыс. определений Мосгорсуда и более 4,5 тыс. заявлений правообладателей, на основании которых в реестр нарушителей авторских прав внесено более 138 тыс. интернет-ресурсов. В настоящий момент операторами связи ограничен доступ к 3,8 тыс. страницам сайтов. С остальных ресурсов противоправная информация удалена.

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