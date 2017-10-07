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Президент Киргизии выразил соболезнования в связи с гибелью вице-премьера в ДТП

Общество
7 октября, 9:10 дата обновления: 7 октября, 9:26 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 7, октября. /ТАСС

Правительство республики создало оргкомитет по организации похорон погибшего

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БИШКЕК, 7 октября. /ТАСС/. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате ДТП вице-премьера Темира Джумакадырова и заявил, что у него были хорошие политические перспективы. Об этом глава государства сообщил в субботу в Бишкеке во время церемонии вручения госнаград гражданам республики.

"Это был человек, которого я в будущем видел одним из руководителей страны", - сказал Атамбаев. По его словам, Джумакадыров был одним из воспитанников нынешнего главы государства.

Вице-премьер погиб утром 7 октября в результате столкновения его служебного автомобиля с грузовой автомашиной в селе Садовое Чуйской области Киргизии. Вместе с ним в салоне внедорожника находились его водитель и помощник Нурлан Джамгырчиев, которые также скончались. В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа МВД. "По факту данного происшествия со смертельным исходом будет возбуждено уголовное дело", - заверил ТАСС пресс-секретарь киргизского МВД Бакыт Сейитов.

Также правительство страны создало оргкомитет по организации похорон погибшего, сообщили ТАСС  в аппарате киргизского кабмина.

"Решение о создании организационного комитета по проведению церемонии прощания с Джумакадыровым принято. В настоящее время проводится заседание с участием премьера, на котором обсуждаются детали данного вопроса", - отметили в кабмине.

По данным правительства, Джумакадыров, который возглавлял Республиканский штаб по содействию в организации и проведению предстоящих 15 октября в Киргизии президентских выборов, 7 октября направился в служебную командировку в Таласскую область республики для проверки готовности избирательных участков.

Ранее отец четверых детей Джумакадыров, которому в этом году исполнилось 38 лет, также работал секретарем Совета безопасности Киргизии.

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