Названы самые культурные города России

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Жители Санкт-Петербурга, Казани, Грозного, Новосибирска и Москвы дали культурным учреждениям своих городов самые высокие оценки. Об этом свидетельствуют данные исследования состояния культурной и образовательной среды крупных и средних городов России, которые провел Финансовый университет при Правительстве РФ.
В результатах исследования говорится, что 83% жителей крупных и средних городов считают, что в их городе хватает учреждений культуры. Доля довольных состоянием культурной среды горожан в последние годы растет, отмечается в исследовании.
"Самые высокие оценки культурным учреждениям своего города дали жители Санкт-Петербурга, Казани, Грозного, Новосибирска и Москвы", - говорится в результатах исследования. Доля тех, кто полностью или в основном согласен с тем, что в его городе достаточно учреждений культуры выросла на 6% с 2014 года.
В каждом из почти 40 городов, где проводилось исследование, было опрошено не менее 600 человек, представляющих репрезентативную выборку населения города.