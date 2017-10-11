Названы самые культурные города России

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Жители Санкт-Петербурга, Казани, Грозного, Новосибирска и Москвы дали культурным учреждениям своих городов самые высокие оценки. Об этом свидетельствуют данные исследования состояния культурной и образовательной среды крупных и средних городов России, которые провел Финансовый университет при Правительстве РФ.

В результатах исследования говорится, что 83% жителей крупных и средних городов считают, что в их городе хватает учреждений культуры. Доля довольных состоянием культурной среды горожан в последние годы растет, отмечается в исследовании.

"Самые высокие оценки культурным учреждениям своего города дали жители Санкт-Петербурга, Казани, Грозного, Новосибирска и Москвы", - говорится в результатах исследования. Доля тех, кто полностью или в основном согласен с тем, что в его городе достаточно учреждений культуры выросла на 6% с 2014 года.

В каждом из почти 40 городов, где проводилось исследование, было опрошено не менее 600 человек, представляющих репрезентативную выборку населения города.