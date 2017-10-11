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Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая по кличке Верный

Общество
11 октября, 12:22 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 11, октября. /ТАСС

Президент Туркмении также отметил, что двусторонним отношениям, а также контактам в рамках СНГ, придается большое значение

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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вручил президенту России Владимиру Путину щенка алабая по кличке Верный
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вручил президенту России Владимиру Путину щенка алабая по кличке Верный
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вручил президенту России Владимиру Путину щенка алабая по кличке Верный
© REUTERS/Maxim Shemetov
© Михаил Метцель/ТАСС
© Михаил Метцель/ТАСС
© Михаил Метцель/ТАСС
© Михаил Метцель/ТАСС
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вручил президенту России Владимиру Путину щенка алабая по кличке Верный
© REUTERS/Maxim Shemetov
© Михаил Метцель/ТАСС
© Михаил Метцель/ТАСС
© Михаил Метцель/ТАСС
© Михаил Метцель/ТАСС

СОЧИ, 11 октября. /ТАСС/. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил российского коллегу Владимира Путина с прошедшим днем рождения и подарил щенка алабая по кличке Верный.

"Я хотел бы начать с приятной миссии. Недавно у вас был хороший день - день ангела. Поэтому я вас от души поздравляю, желаю вам, конечно, крепкого здоровья, успехов, всех наилучших благ", - сказал он в начале встречи.

Бердымухамедов отметил, что Путин очень много делает в вопросах экологии.

"У нас есть общий один друг - это единственная в мире собака алабай. И я сегодня привез с собой этого маленького алабая", - добавил он. По его словам, собаке дали кличку Верный.

Затем в зал, в котором проходила встреча, принесли переноску с щенком. Бердымухамедов достал его оттуда, после чего передал собаку президенту России.

В ходе встречи лидер Туркмении также отметил, что двусторонним отношениям, а также контактам в рамках СНГ, придается большое значение.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Бердымухамедов, Гурбангулы Мяликгулыевич
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