Заксобрание Петербурга проведет слушания по закону об организации митингов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Слушания по применению закона о митингах в Санкт-Петербурге, предложенные городским уполномоченным по правам человека, будут проведены в Законодательном собрании Петербурга в ближайшее время. Об этом в среду журналистам сообщил председатель городского парламента Вячеслав Макаров.

"Я поддерживаю инициативу уполномоченного (по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова - прим. ТАСС), в рамках комитета слушания обязательно проведем. Все митинги должны проходить в соответствии с законом, несанкционированных митингов быть не должно", - сказал спикер. Он позитивно оценил действия правоохранительных органов по пресечению нарушения общественного порядка в городе в минувшие выходные.

7 октября в центре Петербурга на Марсовом поле собрались около тысячи человек на массовую акцию, которая не была согласована властями города. Затем они двинулись в сторону Литейного проспекта, часть участников вышла на проезжую часть. По данным региональной полиции, 38 человек, нарушивших правила дорожного движения, были задержаны и после устного предупреждения отпущены.

После этого уполномоченный по правам человека в Санкт- Петербурге Александр Шишлов предложил провести в ближайшее время в Законодательном собрании города публичные парламентские слушания для обсуждения правоприменительной практики и предложений по изменению законодательства, в том числе закона Санкт-Петербурга "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Санкт- Петербурге" и иных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, в целях обеспечения гарантий реализации конституционного права на свободу мирных собраний. Омбудсмен отметил, что власти не предоставили альтернативного места для акции, а ее организаторы ввели в заблуждение участников, призывая прийти на Марсово поле. В результате было нарушено движение общественного транспорта и экстренных служб.