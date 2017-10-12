Росздравнадзор: большая часть продаваемых через интернет лекарств является фальсификатом

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Риск покупки фальсифицированного или контрафактного лекарственного препарата через отечественные либо зарубежные сайты чрезвычайно высок. Об этом заявил в четверг глава Росздравнадзора Михаил Мурашко на пресс-конференции в ТАСС.

"Существуют и зарубежные сайты, которые отправляют экспресс-почтой. Ни в коем случае нельзя пользоваться этими сайтами, потому что риск получения фальсификата или контрафакта, если и не близок к 100%, то к этому стремится", - сказал он.

Глава Росздравнадзора напомнил, что дистанционная продажа лекарств в России запрещена. Он также добавил, что за последние четыре года количество продаваемого в аптечных сетях фальсификата сократилось в два раза и не превышает 0,01%.