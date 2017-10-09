Лекарства в супермаркетах: удобство или риск для здоровья населения

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Инициатива легализовать в России продажу лекарств в супермаркетах обсуждалась уже неоднократно. С одной стороны, есть успешный опыт других стран, с другой - риски, которые могут отразиться на здоровье населения. В августе первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов поручил Минздраву вновь проработать вопрос о возможности реализации лекарств в магазинах. Опрошенные ТАСС эксперты оценили возможные последствия этой инициативы для потребителей и для бизнеса.

Вопрос о запуске продаж лекарств вне аптек обсуждается с 2008 года, однако за это время изменений в системе здравоохранения не произошло, напомнила исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева. Профильные министерства - Минздрав и Минпромторг, а также Федеральная антимонопольная служба (ФАС) такое начинание поддерживают. Все они сходятся во мнении, что в супермаркетах должны продаваться только те лекарства, которые отпускаются без рецепта. Кроме того, в антимонопольной службе полагают, что "продажа лекарств в супермаркетах может стимулировать развитие конкуренции в этой отрасли и привести к снижению цен на отдельные медикаменты".

Замглавы Минздрава Сергей Краевой отметил и риски, которые несет в себе инициатива, а именно: недобросовестные продавцы, распространение контрафактных препаратов и отсутствие учета лекарств. Нелли Игнатьева, представляющая аптечные сети, добавляет к этому списку еще и всплеск самолечения, дефицит рецептурных препаратов и рост цен.

Западные практики

В ряде европейских стран, например, в Германии, Венгрии и Великобритании, есть успешная практика продажи лекарств в супермаркетах. Речь идет о небольшом ассортименте - это препараты от боли в горле, обезболивающие типа ибупрофена и парацетамола, антисептики, средства от отравлений, - перечисляет директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. По его словам, в перечне лекарств, который Минздрав уже предлагал в 2014 году, были указаны примерно те же препараты, а также местные антигистаминные препараты (например, противозудные гели, в том числе от укусов насекомых) и местные противовирусные (например, для лечения герпеса).

Однако эксперт отмечает, что в странах, где торговля лекарствами в супермаркетах разрешена, мотивы такого решения вовсе не экономические. "Это очень небольшой объем продаж. Дело в том, что там аптеки работают максимум до 17:00-18:00 часов в будние дни, а в выходные максимум до 13:00-14:00. В нашей стране ни одна вменяемая торговая точка себе подобный график позволить не может. В большинстве случаев аптеки в России работают до 20:00-21:00, недостатка в дежурных аптеках тоже нет", - подчеркнул Беспалов.

Ритейлеры идут в аптечный бизнес

Российские ритейлеры давно проявляют интерес к аптечному бизнесу. Например, в июле крупнейший по числу магазинов в России ритейлер "Магнит" открыл первые собственные аптеки в Краснодаре.

Х5 Retail Group также понимает преимущества этой стратегии, но работает, в отличие от "Магнита", совместно с фармацевтическим партнером "Марафон Фарма". Так, до 2020 года компании намерены открыть более 3,3 тыс. аптек в прикассовых зонах "Пятерочки", "Перекрестка" и "Карусели".

Если продажа лекарств в супермаркетах станет легальной, "Дикси" тоже изучит возможность продажи лекарств на своих полках, об этом рассказали ТАСС в пресс-службе ритейлера.

Однако, по мнению эксперта из RNC Pharma, аптечному бизнесу стоит опасаться именно открытия ритейлерами собственных аптек.

Если исходить из перечня, подготовленного Минздравом в 2014 году, то годовой объем продаж таких препаратов сейчас не превышает 2-3% от объема розничного-коммерческого рынка, считает Николай Беспалов. "Плюс надо понимать, что даже если такое разрешение будет выдано и супермаркеты начнут продавать лекарства, на них переключатся далеко не все потребители - уровень доверия к аптеке намного выше, чем к обычным магазинам. Таким образом, в итоге аптеки по самым смелым подсчетам могут потерять 1-1,5% выручки, это примерно 12,3 млрд рублей. Для супермаркетов это сущие копейки. Оборот одного "Магнита" в 2016 году был больше 1 трлн рублей", - говорит Николай Беспалов.

Однако, по мнению эксперта, если супермаркеты смогут продавать весь ассортимент безрецептурных лекарственных препаратов, а не только часть, это уже грозит резким сокращением рентабельности аптек и, вопреки ожиданиям, приведет не к уменьшению цен на рынке, а к их росту - выпадающие доходы аптека должна будет как-то компенсировать.

Безрецептурные препараты на 70% обеспечивают аптеку средствами для поддержания ассортимента рецептурных препаратов. И если часть препаратов забрать из аптек, то неизбежно возникнет дефицит рецептурных препаратов и рост цен

Нелли Игнатьева исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей

Фальсификат и самолечение

Фармацевтическое сообщество негативно высказывается по поводу разрешения продавать лекарства на полках супермаркетов. "При подобном подходе регуляторы не смогут обеспечить контроль за качеством и безопасностью лекарств, гарантировать отсутствие фальсификата на российском рынке", - отметил генеральный директор аптечной сети "Ригла" Александр Филиппов.

Отношение фармрынка к инициативе очевидно: при обсуждении проекта на федеральном портале проектов нормативных правовых актов категорически против высказались представители и производства, и розничного сегмента, считает эксперт. "Нет такой категории препаратов, которую, на наш взгляд, можно было бы передать в супермаркеты. Даже при покупке безрецептурных препаратов пациенту требуется консультация, рекомендация фармацевта", - уверен Филиппов.

С ним соглашается и управляющий директор Marathon Pharma Игорь Крылов. "Исключение из цепочки продаж лекарственных средств специалиста с высшим образованием - провизора, который контролирует процесс и может дать покупателю профессиональную рекомендацию, влечет существенные риски. Это вопрос безопасности", - отмечает Крылов.

Если супермаркеты возьмут на работу провизоров и фармацевтов - проблема будет решена. Но, по сути, тогда это будет то же самое открытие аптеки в супермаркете, то есть модель, аналогичная нашей с Х5 Retail Group, когда в прикассовой зоне магазина можно приобрести необходимые лекарства



Игорь Крылов управляющий директор Marathon Pharma

В свою очередь исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей обратила внимание на то что, наша страна не готова перенять опыт стран, где некоторые лекарства продаются вне аптек, из-за безответственного самолечения.

"Во-первых, у нас в стране нет механизмов лекарственного страхования, во-вторых, у нас в обращении даже нет необходимых упаковок препаратов. Ведь вне аптек продаются неаптечные упаковки - это лекарства для снятия симптомов, в малых дозах и количестве в упаковке, чтобы дойти пациенту к врачу", - говорит Игнатьева.

Критика позиции аптечного рынка

Активность аптечных сетей понятна - они вынуждены реагировать на подобные идеи, чтобы защитить свои рыночные интересы, считает источник ТАСС в финансово-экономическом блоке правительства.

"Действия аптечного рынка - это активное контрлоббирование на фоне заявлений Минпромторга. Ведь поручение изначально давалось, чтобы сделать элементарный набор лекарств (медицинские препараты первой помощи - прим. ред.) более доступным для наших граждан", - поясняет собеседник агентства.

По его словам, во многих европейских странах подобный опыт действует очень успешно, а к российским фармацевтическим компаниям и завышенным ценам на лекарства и так накопилось много вопросов.

Чиновник подчеркнул, что нужно стимулировать конкуренцию, повышать доступность лекарств и действовать, исходя из нужд потребителя, а не фармацевтического лобби. Он также обратил внимание на то, что любое необоснованное повышение цен может стать предметом разбирательств ФАС с последующими выводами.