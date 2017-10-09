Лекарства в супермаркетах: удобство или риск для здоровья населения

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Инициатива легализовать в России продажу лекарств в супермаркетах обсуждалась уже неоднократно. С одной стороны, есть успешный опыт других стран, с другой - риски, которые могут отразиться на здоровье населения. В августе первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов поручил Минздраву вновь проработать вопрос о возможности реализации лекарств в магазинах. Опрошенные ТАСС эксперты оценили возможные последствия этой инициативы для потребителей и для бизнеса.
Вопрос о запуске продаж лекарств вне аптек обсуждается с 2008 года, однако за это время изменений в системе здравоохранения не произошло, напомнила исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева. Профильные министерства - Минздрав и Минпромторг, а также Федеральная антимонопольная служба (ФАС) такое начинание поддерживают. Все они сходятся во мнении, что в супермаркетах должны продаваться только те лекарства, которые отпускаются без рецепта. Кроме того, в антимонопольной службе полагают, что "продажа лекарств в супермаркетах может стимулировать развитие конкуренции в этой отрасли и привести к снижению цен на отдельные медикаменты".
Замглавы Минздрава Сергей Краевой отметил и риски, которые несет в себе инициатива, а именно: недобросовестные продавцы, распространение контрафактных препаратов и отсутствие учета лекарств. Нелли Игнатьева, представляющая аптечные сети, добавляет к этому списку еще и всплеск самолечения, дефицит рецептурных препаратов и рост цен.
В ряде европейских стран, например, в Германии, Венгрии и Великобритании, есть успешная практика продажи лекарств в супермаркетах. Речь идет о небольшом ассортименте - это препараты от боли в горле, обезболивающие типа ибупрофена и парацетамола, антисептики, средства от отравлений, - перечисляет директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. По его словам, в перечне лекарств, который Минздрав уже предлагал в 2014 году, были указаны примерно те же препараты, а также местные антигистаминные препараты (например, противозудные гели, в том числе от укусов насекомых) и местные противовирусные (например, для лечения герпеса).
Однако эксперт отмечает, что в странах, где торговля лекарствами в супермаркетах разрешена, мотивы такого решения вовсе не экономические. "Это очень небольшой объем продаж. Дело в том, что там аптеки работают максимум до 17:00-18:00 часов в будние дни, а в выходные максимум до 13:00-14:00. В нашей стране ни одна вменяемая торговая точка себе подобный график позволить не может. В большинстве случаев аптеки в России работают до 20:00-21:00, недостатка в дежурных аптеках тоже нет", - подчеркнул Беспалов.
Российские ритейлеры давно проявляют интерес к аптечному бизнесу. Например, в июле крупнейший по числу магазинов в России ритейлер "Магнит" открыл первые собственные аптеки в Краснодаре.
Х5 Retail Group также понимает преимущества этой стратегии, но работает, в отличие от "Магнита", совместно с фармацевтическим партнером "Марафон Фарма". Так, до 2020 года компании намерены открыть более 3,3 тыс. аптек в прикассовых зонах "Пятерочки", "Перекрестка" и "Карусели".
Если продажа лекарств в супермаркетах станет легальной, "Дикси" тоже изучит возможность продажи лекарств на своих полках, об этом рассказали ТАСС в пресс-службе ритейлера.
Однако, по мнению эксперта из RNC Pharma, аптечному бизнесу стоит опасаться именно открытия ритейлерами собственных аптек.
Если исходить из перечня, подготовленного Минздравом в 2014 году, то годовой объем продаж таких препаратов сейчас не превышает 2-3% от объема розничного-коммерческого рынка, считает Николай Беспалов. "Плюс надо понимать, что даже если такое разрешение будет выдано и супермаркеты начнут продавать лекарства, на них переключатся далеко не все потребители - уровень доверия к аптеке намного выше, чем к обычным магазинам. Таким образом, в итоге аптеки по самым смелым подсчетам могут потерять 1-1,5% выручки, это примерно 12,3 млрд рублей. Для супермаркетов это сущие копейки. Оборот одного "Магнита" в 2016 году был больше 1 трлн рублей", - говорит Николай Беспалов.
Однако, по мнению эксперта, если супермаркеты смогут продавать весь ассортимент безрецептурных лекарственных препаратов, а не только часть, это уже грозит резким сокращением рентабельности аптек и, вопреки ожиданиям, приведет не к уменьшению цен на рынке, а к их росту - выпадающие доходы аптека должна будет как-то компенсировать.
Безрецептурные препараты на 70% обеспечивают аптеку средствами для поддержания ассортимента рецептурных препаратов. И если часть препаратов забрать из аптек, то неизбежно возникнет дефицит рецептурных препаратов и рост цен
Нелли Игнатьева исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей
Фармацевтическое сообщество негативно высказывается по поводу разрешения продавать лекарства на полках супермаркетов. "При подобном подходе регуляторы не смогут обеспечить контроль за качеством и безопасностью лекарств, гарантировать отсутствие фальсификата на российском рынке", - отметил генеральный директор аптечной сети "Ригла" Александр Филиппов.
Отношение фармрынка к инициативе очевидно: при обсуждении проекта на федеральном портале проектов нормативных правовых актов категорически против высказались представители и производства, и розничного сегмента, считает эксперт. "Нет такой категории препаратов, которую, на наш взгляд, можно было бы передать в супермаркеты. Даже при покупке безрецептурных препаратов пациенту требуется консультация, рекомендация фармацевта", - уверен Филиппов.
С ним соглашается и управляющий директор Marathon Pharma Игорь Крылов. "Исключение из цепочки продаж лекарственных средств специалиста с высшим образованием - провизора, который контролирует процесс и может дать покупателю профессиональную рекомендацию, влечет существенные риски. Это вопрос безопасности", - отмечает Крылов.
Если супермаркеты возьмут на работу провизоров и фармацевтов - проблема будет решена. Но, по сути, тогда это будет то же самое открытие аптеки в супермаркете, то есть модель, аналогичная нашей с Х5 Retail Group, когда в прикассовой зоне магазина можно приобрести необходимые лекарства
Игорь Крылов управляющий директор Marathon Pharma
В свою очередь исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей обратила внимание на то что, наша страна не готова перенять опыт стран, где некоторые лекарства продаются вне аптек, из-за безответственного самолечения.
"Во-первых, у нас в стране нет механизмов лекарственного страхования, во-вторых, у нас в обращении даже нет необходимых упаковок препаратов. Ведь вне аптек продаются неаптечные упаковки - это лекарства для снятия симптомов, в малых дозах и количестве в упаковке, чтобы дойти пациенту к врачу", - говорит Игнатьева.
Активность аптечных сетей понятна - они вынуждены реагировать на подобные идеи, чтобы защитить свои рыночные интересы, считает источник ТАСС в финансово-экономическом блоке правительства.
"Действия аптечного рынка - это активное контрлоббирование на фоне заявлений Минпромторга. Ведь поручение изначально давалось, чтобы сделать элементарный набор лекарств (медицинские препараты первой помощи - прим. ред.) более доступным для наших граждан", - поясняет собеседник агентства.
По его словам, во многих европейских странах подобный опыт действует очень успешно, а к российским фармацевтическим компаниям и завышенным ценам на лекарства и так накопилось много вопросов.
Чиновник подчеркнул, что нужно стимулировать конкуренцию, повышать доступность лекарств и действовать, исходя из нужд потребителя, а не фармацевтического лобби. Он также обратил внимание на то, что любое необоснованное повышение цен может стать предметом разбирательств ФАС с последующими выводами.