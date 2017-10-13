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ООН: в мире голодают 815 млн человек

Общество
13 октября, 3:50 UTC+3 ООН ООН 13, октября. /ТАСС

Антониу Гутерриш подчеркнул, что больше половины из этих людей живут в тени военных конфликтов

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© Sunday Alamba/AP

ООН, 13 октября. /ТАСС/. Число жителей планеты, испытывающих голод, достигло 815 млн человек, из которых 60% проживают в зонах вооруженных конфликтов. Об этом сообщил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

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По его словам, около 80% средств Всемирной продовольственной программы ООН идет на оказание помощи людям, которые находятся в зонах боевых действий. "Около 60% из 815 млн людей, страдающих от голода, живут в тени конфликтов. Три четверти детей с задержками в развитии проживают в странах, затронутых конфликтами. До тех пор, пока не удастся урегулировать эти конфликты и не будет запущен процесс развития [государств], общины и целые регионы продолжат испытывать голод и страдания", - сказал административный глава всемирной организации.

Он подробно остановился на ситуации в Йемене, на северо-востоке Нигерии, в Сомали и Южном Судане, напомнив, что девять месяцев назад в этих странах с угрозой массового голода столкнулись около 20 млн человек. "Международное сообщество быстро отреагировало на это предупреждение. К настоящему моменту доноры выделили почти 70% запрошенных средств, что позволило нарастить гуманитарные операции", - отметил Гутерриш. По его словам, благодаря международной поддержке ООН и ее партнеры ежемесячно оказывают продовольственную помощь 13 млн жителей четырех государств.

"Хотя мы сумели остановить массовый голод, мы не смогли предотвратить страдания людей", - подчеркнул генсек. Он сообщил, что за последние девять месяцев гуманитарные нужды в четырех горячих точках выросли. Гутерриш привел в пример Южный Судан, где с начала года число нуждающихся в помощи увеличилось с 4 млн до 5 млн человек. Он призвал доноров не отказываться от финансирования гуманитарных операций, а участников вооруженных конфликтов - всячески содействовать оказанию помощи населению.

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Персоны
Гутерриш, Франсишку
Страны
Йемен Сомали Нигерия Южный Судан
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