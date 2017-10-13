ВЦИОМ: мнения россиян о значимости для РФ конфликта вокруг Каталонии разделились

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Практически поровну разделились мнения россиян о значимости для РФ конфликта вокруг референдума в Каталонии - 44% указали на его важность, 40% считают обратное. При этом большинство (68%) убеждены, что России стоит придерживаться нейтралитета в этой ситуации, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу.

В Каталонии 1 октября прошло голосование по вопросу выхода региона из состава Испании. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты. 10 октября глава Каталонии Карлес Пучдемон и другие руководители автономии подписали документ о провозглашении независимости региона от Испании, однако в силу он пока не вступил.

"По вопросу о значимости для России конфликта вокруг каталонского референдума (прошел 1 октября с. г.) мнения наших сограждан разделились: 44% дали утвердительный ответ (53% среди 60-летних и старше против 38% среди 18-24-летних), 40% - отрицательный", - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что большинство (68%) респондентов высказались за сохранение нейтралитета, сторонников независимости Каталонии предложили поддержать 14% опрошенных, на сторону испанских властей встали 5%. Только треть опрошенных (36%) верно назвала результат референдума в Каталонии. Более половины респондентов (52%) не смогли назвать мотивы сторонников независимости от Испании, 13% назвали недовольство налоговой политикой властей, еще столько же - желание стать независимым государством.

"Россия - страна со сложным устройством, и риск возникновения на ее территории своих "каталоний" существовал всегда. Бывали в нашей истории случаи, когда этот риск реализовывался самым драматичным образом. Были и моменты, когда удавалось сохранить целостность страны. Сегодня мы видим, что россияне склонны забывать о существовании этого риска, считая, что сепаратизм в других странах не может повлиять на нашу страну", - прокомментировал результаты опроса руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 9-10 октября 2017 года. Объем выборки - 1200 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.