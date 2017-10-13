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Моряки с арестованного в ОАЭ судна смогут вернуться в РФ после смены экипажа

Общество
13 октября, 14:27 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев

Как сообщил консул РФ в Дубае Антон Шарагов, российские дипломаты держат ситуацию на контроле

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 13 октября. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Российские моряки с арестованного по решению суда эмирата Шарджа (ОАЭ) судна Crystal East смогут беспрепятственно покинуть арабскую страну после смены экипажа. Об этом сообщил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС консул РФ в Дубае Антон Шарагов.

"Уже два месяца консульство плотно занимается этой проблемой, практически удалось решить вопрос с обеспечением водой, продовольствием, топливом, урегулировали вопрос по выплате заработной платы", - пояснил Шарагов. По его словам, российские дипломаты держат ситуацию на контроле. "Мы находимся в контакте с федеральной транспортной службой эмирата, министерством иностранных дел, с портовыми властями", - отметил консул.

Как пояснил Шарагов, в настоящий момент наиболее остро стоит вопрос о смене экипажа. "Каждый день мы общаемся с судовладельцами, рассматриваем различные варианты, - сказал он. - Местные власти не видят препятствий для смены экипажа, однако, согласно правилам, ее должна осуществлять местная агентирующая компания, представляющая "Находку Портбункер" (компания-судовладелец - прим. ТАСС)".

"Вопрос не в возвращении документов, а в том, чтобы местная агентирующая компания официально взяла на себя обслуживание судна по контракту с судовладельцем и осуществила смену экипажа", - сказал он. Однако, как пояснил консул со слов представителей компании-судовладельца, местные фирмы якобы не хотят сотрудничать из-за ареста судна.

При этом дипломат подчеркнул, что речь не идет об аресте моряков, подтвердив, что их паспорта находятся у портовых властей Шарджи, так как судно арестовано. Как только будет дано разрешение на смену экипажа, россияне отправятся домой, пояснил он.

Как сообщил ТАСС в пятницу председатель Дальневосточной региональной организации Российской профсоюз моряков Николай Суханов, "судно было арестовано по исковому заявлению Газпромбанка, которому судовладелец - компания "Находка Портбункер" - задолжал около $15 млн, по этому иску было арестовано имущество компании, в том числе и судно Crystal East. "Оно стоит в порту с июля, на борту находятся семь моряков из Приморья, которые просят вернуть документы и организовать репатриацию", - сказал собеседник агентства, указав что профсоюз направил письмо в консульство РФ в Дубае с просьбой вмешаться в ситуацию.

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