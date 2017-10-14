В ВОЗ обеспокоены сообщениями о разрушении хранилища для вакцин в Сирии в ходе боев

ЖЕНЕВА, 14 октября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) встревожена поступившими из Сирии сообщениями о том, что во время боев разрушено единственное в округе Меядин (провинция Дейр-эз-Зор) холодное хранилище для вакцин. Если данная информация подтвердится, то пострадает программа иммунизации детей в этой провинции, заявила в пятницу вечером женевская штаб-квартира ВОЗ.

"Более 100 тысяч доз вакцины от кори и 35 тысяч доз от полиомиелита складированы в этом хранилище наряду с оборудованием, шприцами и запасами всех других вакцин от детских болезней", - отмечает штаб-квартира. Она напоминает о предпринимавшихся ВОЗ и ее партнерами интенсивных усилиях по реагированию на вспышку полиомиелита, которым в марте в Сирии заболели 48 детей. Если сведения об уничтожении хранилища для вакцины в Меядине подтвердятся, то программа вакцинации будет "отброшена назад".

"Мы однозначно осуждаем такие действия. Вакцины не являются законной мишенью в войне", - заявила представитель ВОЗ в Сирии Элизабет Хофф. Она пояснила, что для сооружения нового холодного хранилища потребуется время, и это "приведет к отсрочке проведения иммунизации уязвимых детей в этом районе".

В ВОЗ напоминают, что при ее поддержке в Сирии было проведено с 2013 года в общей сложности 23 кампании по вакцинации. В ходе последней по времени кампании против полиомиелита было вакцинировано 252769 детей в возрасте до 4 лет 11 месяцев.