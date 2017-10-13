ВКС России с начала октября уничтожили в Сирии более 30 главарей террористов

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. ВКС России с начала октября уничтожили в Сирии 31 главаря террористов. Об этом сообщил в пятницу на брифинге начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Особое внимание уделялось уничтожению главарей бандформирований. С начала октября уничтожен 31 из них", - сказал генерал.

По его словам, в частности 3 октября тяжелейшие ранения получил лидер "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в России террористическая организация) Абу Мухаммед Аль-Джуляни, ликвидированы начальник службы безопасности этой организации Ахмад Аль-Гизаи, ее полевые командиры Хусэм Махзум, Ахмад Халец Али аз-Завави и другие.

"Сирийскими войсками и авиацией ВКС России предпринимаются все меры для недопущения прорыва бандформирований из данной зоны деэскалации", - добавил он.

Рудской также сообщил, что российские ВКС за неделю только в районе Дейр эз-Зора выполнили 383 боевых вылета, уничтожив 993 цели террористов "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ).

По словам генерала, под контролем ИГ в Сирии остается менее 8% территории. "На сегодняшний день под контролем ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) остается 14 тыс. 800 кв. км [территории], что составляет менее 8% сирийской территории", - сказал Рудской.

Он подчеркнул, ВКС России продолжат операцию против боевиков террористических группировок ИГ и "Джебхат ан-Нусра" до их полного уничтожения.

Сообщается также, что сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации полностью освободили правый берег реки Евфрат северо-западнее и западнее города Дейр-эз-Зор.

"Успешно развивается наступление сирийских войск в районе Дейр-эз-Зора. Штурмовые отряды генерала Хасана Сухела при поддержке российской авиации полностью освободили правобережье Евфрата северо-западнее и западнее города, установив контроль над территорией общей площадью 4600 кв. км", - сказал Рудской.

По его словам, за последние 10 дней подразделения генерала Сухела с боями продвинулись на 37 км в юго-восточном направлении от Дейр-эз-Зора и очистили от боевиков 813 кв. км территории.

Рудской добавил, что Генштаб не исключает повторного наступления боевиков "Джебхат ан-Нусры" на город Хама, принимаются соответствующие меры.

По словам генерала, "отмечается переброска отрядов террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" и подконтрольных ей бандформирований из северных районов провинции Идлиб на юг и юго-восток". "Не исключается попытка повторного наступления боевиков на город Хама", - сказал он.

Сирийские войска

Войскам в Сирии удалось отбить атаки 3 тыс. террористов под Дейр эз-Зором в конце сентября и разблокировать дорогу на Эс-Сухне, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.

"В конце сентября главарями ИГИЛ была предпринята попытка масштабного контрнаступления вглубь территории Сирии, в котором участвовало около 3 тыс. боевиков. Эта группировка создавалась в том числе за счет переброски отрядов из Ирака", - сказал Рудской.

"В настоящее время операция по освобождению города и разблокированию дороги полностью завершена, все бандформирования ликвидированы", - подчеркнул он.

По словам Рудского, "из иракских провинций Анбар и Найнава, где проводится операция сил международной коалиции, возглавляемой США, сирийскую границу в районе города Абу-Кемаль перешли более тысячи террористов с танками, РСЗО и артиллерией", а из зоны в районе населенного пункта Эт-Танф, контролируемой США, позиции правительственных войск атаковало еще 450 боевиков ИГ.

Отдельным группам боевиков все же удалось заблокировать дорогу Эс-Сухне - Дейр эз-Зор, а также выйти к городу Эль-Карьятейн, рассказал генерал.

"В результате решительных действий правительственных войск при поддержке ВКС России террористам не удалось добиться своих целей, контрнаступление ИГИЛ было сорвано, а основные силы бандформирований уничтожены", - отметил начальник Главного оперативного управления.

Генерал также информировал, что сирийские правительственные войска вошли в город Меядин, который на сегодняшний день является самым крупным населенным пунктом, который остается под контролем ИГ.

"За последние 10 дней подразделения генерала Хасана Сухела вошли в Меядин, являющийся сегодня самым крупным населенным пунктом, который остается под контролем ИГИЛ", - сказал Рудской.

Кроме того, сирийские войска полностью ликвидировали отряды ИГ под городом Акербат в Сирии, всего боевики за месяц выбиты из 57 населенных пунктов.

"В центральной части Сирии подразделения правительственных войск полностью ликвидировали отряды ИГИЛ, окруженные в районе города Акербат. За прошедший месяц террористы ИГИЛ выбиты из 57 населенных пунктов", - сказал генерал.

По его словам, установлен контроль над 236 кв. км территории.

Он также сообщил, что продолжают функционировать зоны деэскалации на юге Сирии, в районе Восточной Гуты и на севере провинции Хомс, а также зона деконфликтации в районе Телль-Рифаата. "Соблюдение режима прекращения боевых действий в них обеспечивается военнослужащими российской военной полиции", - уточнил Рудской.

По его словам, сирийские войска также расширяют плацдарм на восточном берегу Евфрата, успешно развивая наступление в северном и южном направлениях от реки.

Рудской отметил, что в интересах бесперебойного материально-технического обеспечения группировки и доставки гуманитарной помощи мирному населению инженерными подразделениями сирийской армии при помощи российских военных специалистов наведены три понтонные и одна мостовая переправы через Евфрат.