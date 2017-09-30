За два года операции РФ в Сирии от террористов освобождено более 85% территории

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Авиация ВКС России начала работу в Сирии два года назад, и в этом году контртеррористическая операция вступает в завершающую стадию. О близости победы над боевиками наглядно говорят цифры: сирийскими правительственными войсками при поддержке российских военных освобождено более 85% территории страны.

Благодаря усилиям России удалось объединить разрозненные и враждующие друг с другом группировки вооруженной оппозиции в борьбе с террористами. За минувший год был освобожден Алеппо, возвращена Пальмира, взят крупный командный пункт боевиков - Акербат, что дало возможность начать наступательную операцию на Дейр-эз-Зор. К настоящему моменту этот осаждавшийся три года город деблокирован, военные продолжают зачистку его кварталов и пригородов.

Прогнозы официальных лиц по поводу завершения контртеррористической операции все более оптимистичны.

Алеппо и Пальмира

Алеппо - крупный город у западной границы с Турцией. Боевики начали атаки на него в 2012 году, в результате к концу года около половины города было под контролем террористов. Несмотря на затяжные бои, ситуация не менялась вплоть до осени 2015 года, когда российские ВКС начали наносить удары по объектам боевиков в провинции Алеппо, что позволило сирийской правительственной армии перейти в наступление и разблокировать в ноябре аэродром Квайрес.

Летом 2016 года сирийская армия начала масштабную операцию по освобождению города. В октябре Россия инициировала создание гуманитарных коридоров, чтобы мирное население могло покинуть город, но боевики обстреливали людей, не давая им уйти. В этих условиях сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон выводили жителей Алеппо по ночам, несмотря на то, что в городе продолжались бои. В ноябре сирийская армия начала массированный штурм города, а 16 декабря российский Генштаб сообщил о полном освобождении Алеппо.

Освобождение города создало условия для мирного урегулирования конфликта в Сирии. Президент России Владимир Путин назвал эту операцию крупнейшей в современном мире международной гуманитарной акцией.

После этой операции глава государства сообщил, что Россия сокращает свое присутствие в Сирии. В частности, 6 января этого года авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", находившийся у берегов Сирии с октября 2016 года, и сопровождавшие его корабли направились в Североморск. За время присутствия российского авианосца у берегов Сирии его палубные истребители МиГ-29К/КУБ и Су-33 выполнили более 400 боевых вылетов, уничтожив около 1300 целей террористов.

Однако пока основные силы были сосредоточены на штурме Алеппо, сирийским военным не удалось отразить контрнаступление боевиков и удержать Пальмиру, которую они ранее освободили в марте 2016 года. "Жемчужину сирийской пустыни" пришлось отбивать еще раз. Штурм начался 1 марта 2017 года, и уже 2 марта сирийская армия при поддержке бойцов шиитской партии "Хезболлах" вступила в город. В этот же день министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ о завершении операции по возвращению Пальмиры. Ключевой же точкой на карте Сирии, освобождение которой станет определяющим в борьбе с "Исламским государством" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация), Шойгу назвал Дейр-эз-Зор, блокированный террористами.

Дейр-эз-Зор

Прежде чем начать наступательную операцию на Дейр-эз-Зор, сирийской армии предстояло взять крупнейший транспортный узел и командный центр террористов на востоке провинции Хама - Акербат. Боевики превратили его в мощный укрепрайон, изрытый подземными тоннелями длинной от 100 до 800 м. Сложность операции по разгрому террористов в Акербате заключалась в том, что сам город был подготовлен к круговой обороне, имел многоуровневую систему укреплений, многоходовое подземное сообщение, бункеры и укрытия. При взятии этой цитадели "игиловцы" применяли беспрецедентное количество террористов-смертников: ежедневно уничтожалось от 15 до 25 боевиков с "поясами шахидов" и по четыре-пять "джихадмобилей". Все подступы к городу были усыпаны минами.

Во время наступательной операции российские ВКС нанесли по боевикам более 300 ударов. Со взятием города террористам были перекрыты оставшиеся пути для перегруппировок бандгрупп, доставки им боеприпасов и материальных средств, а для сирийских правительственных войск открылась дорога на Дейр-эз-Зор, который был окружен боевиками "Исламского государства" три года назад.

Защитникам Дейр-эз-Зора приходилось систематически отбивать атаки террористов, обладавших подавляющим численным превосходством. Сразу после того как Россия по просьбе президента Сирии Башара Асада присоединилась к антитеррористической операции, Военно-транспортная авиация начала доставлять в блокированный город гуманитарные грузы по воздуху с помощью парашютных систем. Российские летчики доставляли в том числе помощь по линии ООН.

5 сентября Дейр-эз-Зор был разблокирован сирийскими войсками под командованием генерала Хасана Сухела. Россия поддержала сирийские наземные силы ударами авиации ВКС и крылатых ракет "Калибр", запущенных с фрегата Черноморского флота "Адмирал Эссен".

Через три дня российская авиация, действовавшая в районе Дейр-эз-Зора, уничтожила командный пункт, узел связи и четырех влиятельных полевых командиров, в числе которых - "министр" войны" Гулмурод Халимов. 14 сентября по районам вблизи города вновь ударили "Калибры" - на этот раз с подводных лодок "Великий Новгород" и "Колпино", а 26 сентября наступательную операцию поддержали стратегические ракетоносцы Ту-95МС, уничтожив крылатыми ракетами Х-101 командные пункты террористов, районы сосредоточения боевиков и скопления техники, а также склады боеприпасов. На данный момент боевики отброшены от Дейр-эз-Зора на 5-7 км к востоку от городской черты за реку Евфрат. Тем не менее они продолжают обстреливать жилые кварталы из минометов.

В результате одного из подобных обстрелов террористов 23 сентября погиб старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов, ставший первым высшим офицером Вооруженных сил РФ, жизнь которого унес конфликт в Сирии. По данным военного ведомства, он стал 38-м российским военнослужащим, погибшим в республике за два года операции.

"Союзники"

Отношения России и коалиции, возглавляемой США, за два года так и не потеплели. Военные все также поддерживают контакты для предотвращения инцидентов в небе над Сирией. Однако на фоне взаимных призывов объединить усилия для борьбы с терроризмом все чаще на мировых политических площадках звучат высказывания о том, что США преследуют в Сирии явно другие цели.

Официальные лица России и Сирии неоднократно заявляли о том, что победа над террористами в Дейр-эз-Зоре могла быть достигнута быстрее и меньшей ценой, если бы этому не мешала коалиция. Так, по словам постоянного представителя САР при ООН Башара Джаафари, США со своими союзниками и поддерживаемые ими вооруженные формирования оппозиции приостановили операцию по освобождению Ракки от террористов и перебросили силы в район Дейр-эз-Зора, чтобы не дать сирийским войскам взять город под свой полный контроль. Он также утверждал, что год назад американская авиация оказала огневую поддержку боевикам ИГ, нанеся удар по стратегической высоте около этого города, которую занимали сирийские войска. Все это только увеличило продолжительность осады, которую пришлось выдержать защитникам этого населенного пункта.

Такого же мнения придерживается глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Он считает, что приоритеты США в Сирии изменились, и теперь Вашингтону "важнее не дать сирийскому правительству взять под контроль границу с Ираком, чем победить ИГ".

Отмечают этот факт и российские военные. Еще в июне начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что группировки боевиков "Исламского государства" под Пальмирой и Дейр-эз-Зором усиливаются из-за действий международной коалиции, которые мешают разгрому террористов правительственными войсками.

По данным российского военного ведомства, 19 сентября спецслужбы США инициировали широкомасштабное наступление боевиков "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) на позиции сирийских войск в зоне деэскалации "Идлиб", чтобы сорвать успешное продвижение правительственных войск под Дейр-эз-Зором. Взвод российской военной полиции в количестве 29 человек оказался окружен, однако в результате действий группы деблокирования и при поддержке самолетов ВКС РФ кольцо было прорвано, военнослужащие были спасены. В ходе операции получили ранения трое военных полицейских. Россия до сих не получила от Соединенных Штатов внятных разъяснений ситуации, сложившейся в ходе боев в окрестностях Дейр-эз-Зора, подчеркнули в Минобороны.

То, что район Дейр-эз-Зора фактически превратился в арену противостояния между проправительственными войсками и отрядами так называемых Сил демократической Сирии, поддерживаемых американской коалицией, признал и специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Политическое урегулирование

После освобождения одного из важнейших в стратегическом отношении городов - Алеппо - стали возможны переговоры о перемирии. В результате сирийским правительством и разрозненными отрядами так называемой вооруженной оппозиции были подписаны соглашения о прекращении огня и подготовке к мирным переговорам. Перемирие вступило в силу в полночь 30 декабря 2016 года.

22 февраля 2017 года президенты РФ и США Владимир Путин и Барак Обама приняли заявление о прекращении огня в Сирии с 27 февраля. Обе стороны обязались повлиять на близкие к ним политические силы в стране, чтобы добиться перемирия. Подавляющее большинство вооруженных формирований, сражающихся под эгидой так называемой Сирийской свободной армии, объявили о своем согласии на перемирие, которое было объявлено 27 февраля. За час до наступления перемирия Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию в поддержку прекращения боевых действий в Сирии.

Предложенный президентом России новый формат переговоров, получивший по месту их проведения название астанинского, за полгода позволил добиться намного большего результата, чем предыдущие многолетние попытки договориться. Усилиями стран-гарантов - России, Турции и Ирана - в столице Казахстана удалось собрать многих лидеров вооруженной оппозиции. Одним из важнейших итогов встреч в Астане стало разделение вооруженной оппозиции и террористов, которого Россия добивалась от США все два года. В результате этого вместо борьбы между собой и по сути ведения гражданской войны в стране оппозиционные группировки начали консолидировать силы для ведения боевых действий против террористов и присоединяться к операциям правительственных войск.

Итогами астанинского процесса также стали создание проекта новой конституции Сирии, формирование национальных комитетов по примирению в стране и создание четырех зон деэскалации - в провинции Идлиб, к северу от Хомса, в Восточной Гуте близ Дамаска и на юго-западе Сирии. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, создание зон деэскалации помогло предотвратить насилие и обеспечить соблюдение режима прекращения огня. Министр отметил, что то, что в Астане за одним переговорным столом собрались представители Дамаска и вооруженных отрядов оппозиции, противостоящих сирийской правительственной армии на земле, стало колоссальным прорывом. Он назвал это разговором глаза в глаза между теми, кто с оружием в руках противостоял до недавнего времени друг другу.

Большое значение придается национальным комитетам по примирению, которые занимаются процессом примирения непосредственно на местах, что позволяет вести прямой диалог конфликтующим сторонам. В состав комитетов входят представители органов самоуправления провинций, вооруженной оппозиции, а также российского Центра по примирению. Представители комитетов национального примирения уже провели первую совместную видеоконференцию по итогам работы, трансляция которой велась из городов Дераа, Дамаск, Хомс и Латакия. В ходе нее командующий российской группировкой войск генерал-полковник Сергей Суровикин заверил представителей этих структур, что российская сторона в кратчайшие сроки будет рассматривать все вопросы по обеспечению мирной жизни в зонах деэскалации, которые будут поднимать комитеты национального примирения.

На сегодняшний день, по данным Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, к режиму прекращения огня присоединились более 2,2 тыс. населенных пунктов, свыше 230 вооруженных формирований заявили о приверженности к выполнению условий прекращения боевых действий.

Восстановление страны

По заявлениям сирийских чиновников, на освобожденных территориях начинается восстановление городов и населенных пунктов.

Первыми в эти города входят саперы России и Сирии для разминирования местности. В этом году в Сирии был открыт филиал Международного противоминного центра ВС РФ, где российские военные обучают своих сирийских коллег. По словам начальника филиала Анатолия Морозова, там уже подготовлено около 600 саперов, и навыки, полученные сирийскими военнослужащими при обучении, позволяют им в полной мере работать даже в сложных случаях. Сейчас саперы работают в том числе в Акербате и Дейр-эз-Зоре, по прогнозам российских специалистов, для полного очищения страны от взрывоопасных предметов необходимо 5 - 10 лет.

Постепенно восстанавливается инфраструктура городов, в первую очередь водо- и электроснабжение. В приоритете у сирийских властей - восстановление социальных институтов - школ и больниц.

В Восточном Алеппо, сильно пострадавшем от боевиков, разбирают завалы, жители возвращаются из лагерей беженцев. В этом им помогают сотрудники Центра по примирению. Начал возвращаться к мирной жизни и Дейр-эз-Зор. Там все еще есть проблемы с водой и электричеством, но инфраструктуру начинают восстанавливать, в город активно завозятся продукты питания и медикаменты.

Параллельно ведется работа по воссозданию разрушенных террористами памятников культуры. Сразу после освобождения Пальмиры в 2016 году на территории археологического заповедника началась реставрация, в которой самое большое участие принимали российские специалисты. Тогда исследователи пришли к выводу, что разрушенные памятники культуры и архитектуры, в том числе храм Бэла и Триумфальная арка, можно восстановить, однако боевики взорвали остатки арки во время второго захвата города. Сейчас для того, чтобы точно оценить масштабы потерь при разграблении Пальмиры, специалисты должны провести детальное обследование памятника, для чего сотрудники Института истории материальной культуры РАН создают геоинформационную систему "Пальмира", которая может не только помочь провести работы по восстановлению древнего города, но послужить доказательством преступлений террористов.

Реконструируются памятники культуры и в других городах. В провинции Хомс восстанавливается крепость госпитальеров Крак де Шевалье, пострадавшая от боевиков. Идет реконструкция одной из древнейших мечетей Алеппо - мечети Омейядов, в Маалюле - христианского храмового комплекса, разграбленного боевиками.

Перспективы

Глава МИД Сирии Валид Муаллем, выступая на общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН, заявил, что успехи сирийской армии и ее союзников в Алеппо, Пальмире, Дейр-эз-Зоре и других районах страны говорят о скорой победе над террористами.

Москва также надеется, что в ближайшие месяцы борьба с террористами в Сирии подойдет к концу.

По словам Рудского, со снятием осады Дейр-эз-Зора завершен разгром наиболее боеспособных формирований ИГ на территории Сирии, поскольку именно в этот район переместились боевики из Мосула и большая часть наиболее боеспособных отрядов террористов из Ракки.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что авиаудар ВКС РФ в Дейр-эз-Зоре стал психологическим и военным переломом ситуации в Сирии, который позволяет говорить о том, что гражданская война в этой стране заканчивается. По его словам, этот город был одним из последних прибежищ радикального исламизма на территории республики, в нем постоянно концентрировалась боевая мощь, что создавало дополнительную угрозу. Теперь, считает сенатор, осталось два очага сопротивления - Ракка и часть Идлиба, но это не определяет динамику событий в стране.

Говоря о перспективах перемирия, глава МИД РФ выразил мнение, что нельзя допустить никакого раздела Сирии, так как цепная реакция пойдет по всему Ближнему Востоку. Усилия дипломатов сосредоточены на процессе мирного урегулирования военного конфликта.

При этом и российские, и сирийские военачальники подчеркивают, что операция в Сирии будет вестись до уничтожения последнего террориста.