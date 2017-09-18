Делегация России на сессии ООН: комиссия по Сирии намеренно вводит мир в заблуждение

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ЖЕНЕВА, 18 сентября. /ТАСС/. Независимая комиссия по расследованию нарушений прав человека в Сирии не является независимой структурой и намеренно вводит мировое сообщество в заблуждение, а ее очередной доклад представляет собой откровенную фальшивку. Об этом заявил в понедельник на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) представитель российской делегации Алексей Гольтяев.
В докладе, опубликованном 6 сентября, комиссия обвинила Дамаск в применении химоружия, в том числе в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года, а российские ВКС - в бомбардировке медицинских учреждений в Сирии.
"Внимательно изучили представленный комиссией доклад. К сожалению, его содержание подтверждает наш вывод о том, что комиссия не является независимой структурой и намеренно вводит в заблуждение международное сообщество, продвигая предвзятую точку зрения отдельных государств и политических сил, - сказал Алексей Гольтяев. - Обратили внимание, что в докладе комиссии нет ни слова о военных преступлениях, которые совершили Вооруженные силы США и их партнеры по коалиции в ходе штурма Ракки. Даже удар по мечети в Аль-Джине, который унес десятки жизней ни в чем не повинных людей, комиссия пытается оправдать".
Российский дипломат расценил подачу событий в Хан-Шейхуне и в целом информации по применению химического оружия в Сирии как "откровенную фальшивку". Он напомнил, что комиссия "уже узурпировала право указывать виновных", в то время как "Совместный механизм по расследованию ОЗХО-ООН еще не пришел к каким-либо конкретным заключениям, а Россия добивается от инспекторов выезда в Хан-Шейхун и Шайрат для установления истины "на месте".
Такую позицию комиссии в РФ считают "вопиющим лицемерием". Стало уже привычным, констатировал российский дипломат, что комиссия "делает далеко идущие выводы о преступлениях и нарушениях, основываясь на непроверенных, а зачастую - сфабрикованных сообщениях".
"Мы хорошо понимаем, что комиссия отрабатывает интересы своих спонсоров - государств, сделавших ставку на силовую смену власти в Дамаске с помощью террористов, - отметил Гольтяев. - Поэтому мы не считаем, что деятельность комиссии приносит пользу". С таким же успехом, констатировал представитель делегации РФ, трибуну СПЧ можно было бы отдать представителям "белых касок", Сирийской обсерватории по правам человека, пресловутому "Цезарю" или другим личностям и структурам, дискредитировавшим себя тиражированием фальшивок и связями с террористами".
Согласно докладу комиссии, опубликованному в Женеве 6 сентября, с марта 2013 года по март 2017 она "задокументировала 25 инцидентов с химическим оружием в Сирийской Арабской Республике, в 20 из которых его применяли правительственные силы, в основном против гражданских лиц". Что касается периода с 1 марта по 7 июля 2017 года, то утверждается, что правительственные силы применили его "против гражданского населения в Хан-Шейхуне, в Эль-Латамне, расположенной примерно в 11 км от Хан-Шейхуна, и в Восточной Гуте".
4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхун, согласно заключению экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), был распылен зарин или подобный ему ядовитый газ. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.
В июле Россия направила письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету Безопасности, в котором настаивает на посещении экспертами ООН и ОЗХО Хан-Шейхуна, поскольку без этого установить истину будет невозможно. Москва раскритиковала дистанционно подготовленный Миссией ОЗХО по установлению фактов доклад по инциденту в Хан-Шейхуне.
22 августа в МИД РФ выразили озабоченность в связи с тем, что США фактически от имени международного сообщества безапелляционно обвинили официальный Дамаск в использовании химоружия в Хан-Шейхуне. В Москве не исключают, что заявления Вашингтона с обвинениями Дамаска пишутся с прицелом на возможное усиление вмешательства во внутрисирийские дела. В МИД РФ констатируют, что Вашингтон вновь пытается использовать события в Хан-Шейхуне для оправдания своего удара в ночь на 7 апреля по территории Сирии, совершенного в обход СБ ООН и в нарушение норм международного и гуманитарного права.